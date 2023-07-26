На таких темах акцентируют международные издания на утро 26 июля.

Наступление россиян на северо-востоке, петля для зернового сектора

Вдоль огромной линии фронта, протяженностью почти 1000 км, прорезающей восточную и южную Украину, российские войска в большинстве своем занимают оборону, надеясь, что их преимущество в воздухе и миллионы установленных ими мин защитят укрепленные позиции. Пока им удалось предотвратить большой украинский прорыв, пишет The New York Times . Но на северо-востоке, вдоль примерно 100-километрового фронта, проходящего вокруг городов Купянск, Сватово и Кременная, россияне не отступают: с помощью тяжелой артиллерии, беспилотников и наземных штурмов они снова ведут постоянные наступательные операции. "Они нас постоянно атакуют. Они ищут слабое место, а затем штурмуют. Иногда стреляют без остановки", – говорит украинский командир.

Как отмечается, американские аналитики задокументировали лишь незначительные успехи российских войск в этом районе за последние недели. При этом британское военное разведывательное агентство заявило, что возобновление активности на северо-востоке подчеркивает важность региона для Кремля, учитывая, что это происходит в то время, когда Россия сталкивается со значительным давлением на юге. Подробнее читайте в статье.

Фото: Roman Naumov ВСУ

Российские атаки на Дунае затягивают петлю на зерновом секторе Украины – такой материал предлагает Reuters . Так, авиаудары россиян по украинским зерновым мощностям угрожают жизненно важному речному маршруту для экспорта из Киева, поскольку Москва стремится затянуть петлю вокруг ключевого сектора экономики через несколько дней после отказа от черноморского соглашения о морских перевозках грузов.

На прошлой неделе авиаудары нанесли ущерб зерновому сектору в Одесской области на десятки миллионов долларов, а удары в понедельник по инфраструктуре вдоль Дуная напомнили об экспортной пробке, возникшей после вторжения России в феврале 2022 года. Но без Дуная экспорт украинской продукции только сухопутным путём становится критическим.

Кремль повысил призывной возраст, Путин едет в Китай, а западные компании по-прежнему остаются в РФ

Россия повышает максимальный год призыва, пытаясь пополнить войска для войны в Украине, пишет The Guardian . Российский парламент проголосовал за повышение предельного возраста призыва мужчин до 30 лет вместо 27, как было до сих пор, увеличив количество молодых людей, которые должны пройти год обязательной военной службы. Законопроект появился, поскольку Москва стремится пополнить свои силы на передовой в Украине, не прибегая к очередной мобилизации – шаг, сделанный Кремлем в сентябре прошлого года, но оказавшийся непопулярным, отмечается в статье. Так что с 1 января 2024 года на военную службу в РФ будут призывать граждан в возрасте от 18 до 30 лет.

Кроме того, закон запрещает призывникам покидать страну после того, как комиссариат послал им повестку. В апреле российские депутаты приняли закон о цифровой системе призывных сообщений, что позволило подавать документы онлайн, а не лично, поэтому значительно облегчило мобилизацию россиян в армию. BBC отмечает , что отдельной мерой на прошлой неделе в России был повышен максимальный возраст, с которого могут быть призваны резервисты, то есть некоторые мужчины теперь будут считаться готовыми к военной службе до 55 лет. По словам главы комитета по вопросам обороны в Госдуме Андрея Картаполова, уже пахнет большой войной, и сейчас очень многие могут избежать военной службы. Он также сказал, что многие ребята хотят идти служить в 18 лет.

Тем временем президент РФ планирует поездку в Китай. Как пишет NYT , в рамках постоянных усилий России укрепить связи с азиатскими союзниками Владимир Путин в октябре поедет на конференцию в Китай, а министр обороны Сергей Шойгу присоединится к китайской делегации на праздновании в Северной Корее на этой неделе. В ходе встречи Путин обсудит с Си Цзиньпином торгово-экономическое сотрудничество на международном форуме "Один пояс, один путь". Эти визиты отражают постоянные усилия Москвы по укреплению связей с азиатскими союзниками, учитывая ее изоляцию от Запада.

Фото: reuters

А издание CNN рассказывает , почему так много западных фирм остаются в России, несмотря на риски и войну в Украине. Когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, множество западных компаний покинули ее в знак протеста. Но некоторые из самых крупных мировых компаний, включая Nestlé, Heineken и производителя снеков Mondelez, остались на месте. Более чем через год компании, решившие остаться в России, находятся во все более сложном положении: выезд стал дороже и сложнее, а оставаться рискованнее. Компании сейчас оказываются между санкциями Запада и общественным возмущением, с одной стороны, и все более враждебным российским правительством, с другой. Кремль усложняет западным фирмам продажу своих российских активов и устанавливает резкие скидки и штрафные налоги, когда они делают это.

Опыт французского производителя йогурта Danone и датской пивоваренной компании Carlsberg является ужасным примером далекого государственного вмешательства, которое может постичь другие иностранные фирмы, надеющиеся преодолеть отступление от России. Собственно обе компании завершали продажи местным покупателям, когда в начале этого месяца президент Владимир Путин подписал указ о национализации их местных активов. Больше о выборе компаний и ситуации читайте в статье.

Теракт в Оленевке без ракетного удара и ранения американца в Украине

Организация Объединенных Наций заявила, что российские отчеты о ракетном ударе по лагерю украинских военнопленных в июле 2022 года не подтверждаются доказательствами, сообщает CNN . В том году в следственном изоляторе города Оленовка погибли более 50 украинских заключенных. Расследование CNN, опубликованное в августе прошлого года, продемонстрировало, что российские нарративы о том, что лагерь был поражен украинской ракетой HIMARS, не выдержали проверки – этот вывод теперь подтверждается выводами Уполномоченного ООН по правам человека (УВКПЧ).

Российские и местные чиновники самопровозглашенной "Донецкой Народной Республики" тогда заявили, что атаку совершила украинская сторона с использованием одной из ракет HIMARS, поставленных США. Эксперты, с которыми консультировалось издание CNN, отклонили удар HIMARS по Оленовке, но не смогли точно сказать, что убило и ранило столько заключенных. Расследование отмечает, что "эксперты говорят, что большинство признаков указывают на интенсивный пожар, и, по словам нескольких свидетелей, не было звука приближающейся ракеты".

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Революция войны беспилотников с помощью ИИ и оживленный бизнес суррогатного материнства

Мировые СМИ также сообщали о ранениях во время боевых действий в Украине ветерана Корпуса морской пехоты США Тревора Рида, который был заключен в России и находился там в течение 3 лет. Американца освободили в прошлом году, обменяв его на бывшего российского пилота, отбывавшего наказание за торговлю наркотиками в США. Как пишет The Washington Post , после того, как администрация Байдена добилась освобождения Рида путем широких переговоров с Москвой, он тихо присоединился к участию в военных действиях в Украине и недавно получил серьезные боевые ранения. О его состоянии пока неизвестно. Некоторые чиновники в Пентагоне даже злятся на ветерана морской пехоты, так как считают, что он упустил свое тяжелое освобождение из российской тюрьмы. В то же время Соединенные Штаты неоднократно предостерегали и еще раз напомнили, чтобы американские граждане не посещали Украину и не участвовали в войне, хотя немалое количество из них все равно это сделало.

Война в Украине стимулирует революцию в войне беспилотников с помощью искусственного интеллекта. Возможности ИИ помогают дрону выполнять свою миссию, даже если его цель движется, что является значительным улучшением имеющихся БПЛА, отслеживающих координаты. The Washington Post рассказывает , что такая технология разрабатывается все большим количеством украинских компаний-производителей дронов и является одним из нескольких инновационных скачков, происходящих на внутреннем рынке беспилотников в Украине: речь идет об ускорении и демократизации смертоносности беспилотных летательных аппаратов, что особенно важно для украинской армии , потому что превосходит вооружение, применяемое в борьбе против большего и лучше оснащенного русского врага.

Отмечается, что улучшение скорости, дальности полета, грузоподъемности и других возможностей немедленно влияют на поле боя, позволяя Украине уничтожать российскую технику, взрывать посты наблюдения и даже разрушать части престижного Крымского моста во время операции на прошлой неделе с участием взрывчатки морских беспилотников. Такая кооперация имеет перспективы для украинской армии, но может быть использована злоумышленниками не в пользу государства. Кроме того, инновации в дизайне и программном обеспечении, а также массовое распространение пилотирования ноу-хау также, вероятно, повлияют на то, как дроны будут использоваться далеко после войны в Украине, что будет иметь серьезные последствия для тех стран, где противостоят сепаратистским боевикам, наркоторговцам. и экстремистским группам

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