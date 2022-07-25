Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов в телеграме.

Как говорится в сообщении, в разных районах временно оккупированного Энергодара украинцы слышали перемещение вражеской техники и ракетные запуски в сторону Днепропетровщины.

"Сегодня ночью в разных микрорайонах Энергодара был слышен мощный грохот от перемещения тяжелой техники и громкие залпы от запуска ракет. Оккупанты снова обстреливали из РСЗО населенные пункты на противоположном берегу водохранилища", - пишет Орлов.

Также мэр отметил, что российская армия больше не скрывает от населения своих преступлений.

"И на этот раз они (россияне, - ред.) уже даже не предпринимали попыток скрыть свои преступления против человечества от местного населения. Если раньше сокрушительное ракетное оружие размещали преимущественно в пригороде, в селах и на площадке ЗАЭС и уже оттуда вели обстрелы Никополя и Марганца, то сегодня нелюди это делали прямо посреди улиц, из спальных районов Энергодара", - отмечает мэр Энергодара.

Главное управление разведки просит жителей Энергодара сообщать координаты российских войск.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb