Россияне столкнулись с полным коллапсом в сфере IT, - Центр при СНБО

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

В ЦПИ подчеркнули, что российские компании, создававшие программное обеспечение по государственному заказу, привыкли просто заимствовать уже готовые продукты, переделывая их.

"На критическую ситуацию в РФ указывает то, что работники госучреждений начали получать таблицы с перечнем "отечественного" программного обеспечения, в которых одни продукты являются заимствованиями, другие – не имеют определенного функционала, а третьи – просто изменили место своей разработки на российское. Программы Blender , Krita, Gimp и другие с открытым кодом в таблицах подписаны как "российское ПО" (приложения с открытым кодом имеют доступный для просмотра и изменения код, что позволяет использовать его для модификации версий программ и исправления ошибок в них", - сообщили в Центре СНБО .

В то же время в ЦПИ обратили внимание, что указанные таблицы сделаны во "вражеском" Excel.

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