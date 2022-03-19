Россияне столкнулись с полным коллапсом в сфере IT, - Центр при СНБО
После выхода с рынка РФ иностранных IТ-компаний россияне столкнулись с полным коллапсом в сфере IT
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.
В ЦПИ подчеркнули, что российские компании, создававшие программное обеспечение по государственному заказу, привыкли просто заимствовать уже готовые продукты, переделывая их.
"На критическую ситуацию в РФ указывает то, что работники госучреждений начали получать таблицы с перечнем "отечественного" программного обеспечения, в которых одни продукты являются заимствованиями, другие – не имеют определенного функционала, а третьи – просто изменили место своей разработки на российское. Программы Blender , Krita, Gimp и другие с открытым кодом в таблицах подписаны как "российское ПО" (приложения с открытым кодом имеют доступный для просмотра и изменения код, что позволяет использовать его для модификации версий программ и исправления ошибок в них", - сообщили в Центре СНБО .
В то же время в ЦПИ обратили внимание, что указанные таблицы сделаны во "вражеском" Excel.
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