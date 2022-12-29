Об этом написал в твиттере Алексей Резников .

"Мины-ловушки в мертвых солдатах и братских могилах, мягких игрушках и детских рюкзаках, в школах, больницах и квартирах… Это неполный перечень нарушений Россией Протокола II к Конвенции об отдельных видах обычного оружия в Украине", - пишет Резников.

Утром 29 декабря на территориях Киевской, Сумской, Николаевской, Полтавской, Житомирской, Одесской, Львовской областей, а также в Киеве работали украинские силы противовоздушной обороны. Еще в некоторых регионах были слышны взрывы.