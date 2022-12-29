Россияне ставят мины-ловушки в детских игрушках, мертвых солдатах и больницах, - Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что рашисты оставляют свои мины-ловушки в детских игрушках и рюкзаках, мертвых солдатах и в зданиях больниц
Об этом написал в твиттере Алексей Резников .
"Мины-ловушки в мертвых солдатах и братских могилах, мягких игрушках и детских рюкзаках, в школах, больницах и квартирах… Это неполный перечень нарушений Россией Протокола II к Конвенции об отдельных видах обычного оружия в Украине", - пишет Резников.
Утром 29 декабря на территориях Киевской, Сумской, Николаевской, Полтавской, Житомирской, Одесской, Львовской областей, а также в Киеве работали украинские силы противовоздушной обороны. Еще в некоторых регионах были слышны взрывы.
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