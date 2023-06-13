Россияне стали реже применять "калибры", - Гуменюк
Российская армия во время массированных ракетных атак стала реже применять ракеты "Калибр". Они держат их как дополнительный способ поражения и рассредоточения нашей ПВО
Об этом в эфире Еспресо заявила начальница объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.
"Анализируя предыдущие ракетные атаки, можем сказать, что применение "калибров" стало реже. Они их держат как дополнительный способ поражения и способ рассредоточения усилий нашей ПВО. Когда происходят атаки с использованием различных ракет, дронов - это определенное напряжение дает на системы ПВО. Их цель изыскать эту систему, найти способы их поразить и истощить, чтобы эффективность попаданий была выше эффективности ущерба", - рассказала она.
- 13 июня на боевом дежурстве в Черном море находятся два вражеских корабля, но ракетоносителей среди них нет. Россияне завели их в пункты базирования
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