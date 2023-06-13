Россияне стали реже применять "калибры", - Гуменюк

Об этом в эфире Еспресо заявила начальница объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Анализируя предыдущие ракетные атаки, можем сказать, что применение "калибров" стало реже. Они их держат как дополнительный способ поражения и способ рассредоточения усилий нашей ПВО. Когда происходят атаки с использованием различных ракет, дронов - это определенное напряжение дает на системы ПВО. Их цель изыскать эту систему, найти способы их поразить и истощить, чтобы эффективность попаданий была выше эффективности ущерба", - рассказала она.