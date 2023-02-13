Тяжелые бои за Бахмут продолжаются

Город Бахмут противник пытается захватить уже 7 месяцев. Ситуация в Бамхуте и вокруг города становится более напряженной. Россияне пытаются совершать прорывы фронтальными атаками и обойти Бахмут с юга и севера.

Командир подразделения разведчиков "Terra" в составе тактической группы АЗОВ Николай Волохов убежден, что решение о запрете въезда в Бахмут вполне оправдано . Поскольку, по мнению военного, нашим подразделениям лучше работать, когда в городе находится меньше гражданских людей. Волохов также отметил важность эвакуации тех людей, которые все еще находятся в городе Бахмут. Ведь в ближайшее время города, кроме боев и артиллерийских обстрелов ничего не ожидает. Сейчас ситуация в городе стабильно напряженная. Бои продолжаются. Однако командир подразделения разведчиков "Terra" отметил, что украинские подразделения, несмотря на мощное давление российских оккупантов, держат позиции и отражают вражеские атаки.

Противник не имеет огневого контроля над логистическим сообщением с Бахмутом

Николай Волохов сообщил, что все попытки противника прорваться к логистическим путям, по которым украинские подразделения в Бахмуте получают боеприпасы и снаряжение, неудачны. До города, по словам Волоха, можно вполне спокойно доехать. Все ротационные мероприятия производятся в штатном режиме. Наши военнослужащие покидают город и другие подразделения заезжают вместо них. Сегодня противник не имеет огневого контроля над логистическим сообщением с Бахмутом. Также он отметил, что украинские подразделения прекрасно обеспечены, что очень важно для того, чтобы успешно сдерживать противника.



Карта боевых действий в Донецкой области по состоянию на 13 февраля.



Однако в атаках противника на Бахмутском направлении есть несколько изменений. По словам Волохова, россияне стали все меньше использовать бронетехнику для атак на позиции ВСУ. Точнее, они пытаются близко не подводить тяжелую бронетехнику к украинским позициям. Причиной такого решения российских оккупантов командир подразделения разведчиков "Terra" назвал отличную работу украинской артиллерии. Именно поэтому попытки россиян захватить Бахмут с помощью техники тщетны. Что касается авиации, то враг тоже заметно снизил ее использование. По мнению Волохова, россияне берегут и накапливают авиацию, готовясь к активным действиям в воздухе. Однако вполне вероятно, что россияне боятся применять штурмовую авиацию из-за работы украинских воздушных сил. В частности, ПЗРК и системы ПВО.

Противник усиливается радиоэлектронными средствами разведки под Бахмутом

Командир подразделения разведчиков "Terra" рассказал, что российская армия очень хорошо обеспечена электронным средствам радиоразведки и радиоэлектронной борьбы.По словам Волохова, после того, как россияне отошли с Харьковщины и Херсонщины, все средства радиоэлектронной борьбы по этим направлениям были сконцентрированы именно под Бахмутом. Однако, несмотря на трудности, украинские операторы дронов находят возможности и продолжают работать, Волохов подчеркнул, что работа именно на Бахмутском направлении является самой сложной за все время полномасштабного вторжения РФ.

Встреча в формате Рамштайн 14 февраля: в ожидании решений об авиации для Украины

Эксперт по военной авиации Валерий Романенко считает, что на встрече в формате Рамштайн, которая состоится 14 февраля, будет принято решение об обучении украинских пилотов на западных истребителях. Поскольку не обязательно начинать с решения о передаче самолетов Украине. Можно начать с обучения пилотов. Романенко подчеркнул, что хотя следующий Рамштайн и называют авиационным, однако признаков того, что решение о передаче самолетов будет принято, пока нет. Однако вполне вероятно, что наши пилоты скоро будут учиться управлять истребителями западного образца. Для такого обучения нужно больше 6 месяцев. За это время, возможно, уже на следующей встрече в формате Рамштайн, союзники могут принять более радикальные решения по военным самолетам. Речь идет о типе истребителей, количестве и видах вооружения к ним.



Многофункциональный лёгкий истребитель General Dynamics F-16 Fighting Falcon.

Дальнобойные ракеты Storm Shadow – отличный вариант для украинской авиации

Валерий Романенко рассказал, что дальнобойные ракеты класса воздух-земля Storm Shadow, которые Украине может передать Великобритания, можно легко адаптировать под украинские истребители. По его словам, эти типы ракет легче адаптировать, чем противорадиолокационные ракеты Harm. Поскольку ракеты Harm, после получения, нужно еще обработать и получить ответный сигнал к ним. То есть требуется дополнительный блок для их использования. Британские ракеты Storm Shadow программируются информацией о цели перед запуском. Также эту ракету можно использовать на украинских истребителях советского производства. Вопрос только в расстоянии. Если Украина получит экспортный вариант ракет Storm Shadow, то их максимальное расстояние составляет более 260 км. Франция и Великобритания имеют на вооружении ракеты Storm Shadow радиусом более 500 км.

