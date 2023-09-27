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Главная Война с Россией Россияне стали чаще грабить местных жителей ВОТ на Херсонщине, - ЦНС

Россияне стали чаще грабить местных жителей ВОТ на Херсонщине, - ЦНС

27 сентября, 2023 среда
14:00
Война с Россией

Российские захватчики на временно оккупированных территориях Херсонской области увеличили количество случаев ограблений местных жителей

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что оккупанты похищают автомобили и деньги под предлогом борьбы с подпольем. Людей обвиняют в нелояльности и помощи Силам обороны, после чего грабят их жилье.

В ЦНС отмечают, что причиной этого является низкая дисциплина в ВС РФ, из-за чего в армии врага также процветает пьянство и случаи дезертирства.

"В результате нынешней ситуации оккупационная администрация даже пожаловалась в Кремль, ведь в регионе и так царят антироссийские настроения", - добавили в сообщении.

  • Российские террористы ужесточили мобилизационные меры на временно оккупированных территориях Херсонской области.
Украина
Россия
російська армія
Херсонщина
оккупированные территории
окупанти
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