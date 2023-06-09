Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что перед подрывом россиянами Каховской ГЭС оккупанты начали активнее грабить имущество местных жителей на Херсонщине и вывозить его в Крым.

"Мародерили россияне не только на левобережье, также оккупанты обносили гостиницы и базы отдыха в курортных городках и селах, в частности селе Стрелково", - говорится в сообщении.