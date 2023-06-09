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Россияне стали активнее мародерить перед подрывом Каховской ГЭС, - ЦНС

9 июня, 2023 пятница
15:12
Война с Россией

Российские оккупанты начали активнее разворовывать имущество местных жителей на Херсонщине перед подрывом Каховской ГЭС

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что перед подрывом россиянами Каховской ГЭС оккупанты начали активнее грабить имущество местных жителей на Херсонщине и вывозить его в Крым.

"Мародерили россияне не только на левобережье, также оккупанты обносили гостиницы и базы отдыха в курортных городках и селах, в частности селе Стрелково", - говорится в сообщении.

  • Во вторник, 6 июня, российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она была полностью разрушена. Подробное течение событий - здесь.
  • 9 июня СБУ обнародовала перехват, доказывающий, что Каховскую ГЭС подорвала диверсионная группа РФ.
  • Больше новостей о ситуации, связанной с подрывом Каховской ГЭС, можно найти здесь.
Украина
Россия
Крым
Херсонщина
оккупированные территории
Каховская ГЭС
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