Об этом сообщает Главное управление разведки.

"Успешные действия защитников Украины заставляют так называемую власть временно оккупированного Крыма и юга нашего государства срочно переселять свои семьи на территорию РФ", - говорится в сообщении.

Да, свои семьи эвакуируют представители оккупационной администрации Крыма, сотрудники ФСБ и командиры некоторых военных. Также они тайно от подчиненных пытаются продать свое жилье.

Одновременно с этим российские оккупанты запретили заключение сделок по купле-продаже жилья, установили ограничения на передвижение по Крымскому мосту. Кроме того, они пытаются всячески закрыть доступ к информации о контрнаступлении украинских войск.

Россия пытается приобрести боеприпасы к "пионам" и "ураганам" у стран Центральной Азии.