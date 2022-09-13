Россияне срочно эвакуируют свои семьи из Крыма, - украинская разведка
Оккупанты начали срочную эвакуацию с территории Крыма и Южной Украины в связи с успешными действиями ВСУ на отдельных участках фронта
Об этом сообщает Главное управление разведки.
"Успешные действия защитников Украины заставляют так называемую власть временно оккупированного Крыма и юга нашего государства срочно переселять свои семьи на территорию РФ", - говорится в сообщении.
Да, свои семьи эвакуируют представители оккупационной администрации Крыма, сотрудники ФСБ и командиры некоторых военных. Также они тайно от подчиненных пытаются продать свое жилье.
Одновременно с этим российские оккупанты запретили заключение сделок по купле-продаже жилья, установили ограничения на передвижение по Крымскому мосту. Кроме того, они пытаются всячески закрыть доступ к информации о контрнаступлении украинских войск.
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