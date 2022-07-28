Россияне способны всего на две значительные наступательные операции в Украине, - ISW

Об этом говорится в отчете Института исследования войны.

"Сейчас российские силы, кажется, способны выдержать только две значительные наступательные операции в Украине, обе в Донецкой области, и российское наступление, вероятно, достигнет кульминации перед захватом дополнительных крупных населенных пунктов", - говорится в сообщении.

По данным аналитиков, российские силы выделили достаточно ресурсов для проведения почти ежедневных наземных штурмов и захвата территории на этих двух направлениях, но не смогли поддерживать подобный оперативный темп наступления или достичь подобных территориальных достижений где-либо в Украине. Таким образом, российское наступление, вероятно, достигнет кульминации при захвате любых других крупных населенных пунктов Украины.

Добавляется, что эти операции были сосредоточены на наступлении с момента окончания оперативной паузы 16 июля.

Западные эксперты сообщают об истощении российской армии и уменьшении количества обстрелов со стороны РФ.

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