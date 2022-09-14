Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Для сохранения отдельных образцов военной техники командование подразделений противовоздушной обороны врага пытается организовать эвакуацию систем противовоздушной обороны вглубь временно захваченных территорий и на территорию РФ. Так, в ночь с 11 на 12 сентября, в Луганской области, были замечены колонны с комплексами С-300 и "Бук", двигавшиеся из населенного пункта Лутугино в направлении российско-украинской границы", - говорится в отчете.

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