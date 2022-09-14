Россияне спасают ПВО и эвакуируют свою технику из Украины
Российский агрессор пытается спасти свои средства ПВО и эвакуирует военную технику вглубь оккупированных территорий и из Украины
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
"Для сохранения отдельных образцов военной техники командование подразделений противовоздушной обороны врага пытается организовать эвакуацию систем противовоздушной обороны вглубь временно захваченных территорий и на территорию РФ. Так, в ночь с 11 на 12 сентября, в Луганской области, были замечены колонны с комплексами С-300 и "Бук", двигавшиеся из населенного пункта Лутугино в направлении российско-украинской границы", - говорится в отчете.
- С начала суток, 14 сентября, российский агрессор нанес 8 ракетных и 4 авиационных удара и совершил 15 обстрелов с РСЗО.
- В Донецкой области украинские защитники уничтожили слад россиян, в котором они размещали продовольствие.
- До 50 мобилизованных оккупантов из Горловки, Донецкая область, написали рапорты об отказе от дальнейшего участия в боевых действиях.
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