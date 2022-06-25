Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко в Telegram .

"После визита московских агентов ФСБ в рясах стало известно, что в Храме ПЦУ Петра Могилы по наводке и при содействии попов РПЦ в Мариуполе была изъята и сожжена во дворе храма вся обширная библиотека, собранная волонтерами и благотворителями. Библиотека содержала несколько уникальных экземпляров украинскоязычных изданий, которые теперь утрачены навсегда", - написал Андрющенко.