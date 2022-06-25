Россияне сожгли библиотеку храма Петра Могилы в Мариуполе, там были уникальные книги
Оккупационные власти Мариуполя, после приезда в город церковных деятелей РПЦ с инспекцией, сожгли всю обширную библиотеку Храма Петра Могилы ПЦУ
Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко в Telegram .
"После визита московских агентов ФСБ в рясах стало известно, что в Храме ПЦУ Петра Могилы по наводке и при содействии попов РПЦ в Мариуполе была изъята и сожжена во дворе храма вся обширная библиотека, собранная волонтерами и благотворителями. Библиотека содержала несколько уникальных экземпляров украинскоязычных изданий, которые теперь утрачены навсегда", - написал Андрющенко.
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