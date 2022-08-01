Об этом информирует американский Институт исследования войны – ISW.

"Российские войска возобновили локальные наземные атаки на северо-запад и юго-запад от Изюма и, возможно, создают условия для наступательных операций дальше на запад в Харьковской области или в направлении города Харькова. Российские войска уже предприняли неудачные штурмы и попытки разведки Чепель, Щуровка и Гусаровка (к северо-западу от Изюма) и возобновили наступление на Дмитровку и Бражиковку (юго-западнее Изюма) в последние дни", - говорится в сообщении.



ISW добавляет, что оккупанты в течение месяцев удерживали позиции вокруг Балаклеи и Великой Камышевахи. Также могут использовать эти районы в качестве базы для наступления.



"Российские войска могут использовать свои позиции вокруг Балаклеи, чтобы возобновить штурм города Харькова с юго-востока. Российские войска вряд ли захватят Харьковскую область или город Харьков, второй по численности населения город в Украине, учитывая темпы продвижения России на Донбассе и непрерывные проблемы с формированием сил и логистикой", – сообщается в Институте.



Ранее ISW информировал, что Путин отдал приказ армии взять Харьков и неоккупированную часть области: "Но вряд ли ему удастся достичь таких целей".



Кроме того, оккупанты могут проводить боевые действия, чтобы предотвратить украинские контрнаступления.