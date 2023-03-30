Россияне создают ЧВК в Крыму, потому что готовятся к боям на полуострове, - ГУР

Об этом в интервью Укринформу рассказал представитель ГУР Андрей Черняк.

"Захватчики создают так называемые "частные военные компании" в рамках подготовки к боевым действиям на полуострове. Но в значительной степени этот шаг также осуществляется ради личной безопасности и для неприкосновенности награбленного имущества. Собственно, с этой целью свою частную военную компанию создает российская корпорация "Газпром", – объясняет Черняк.

Он также рассказал, что оккупанты держат достаточно мощную группировку в Крыму, как в море, так и на суше. Черняк поделился, что враг держит около 90 боевых самолетов и 60 боевых вертолетов на аннексированном полуострове.

В частности, он отметил, что ВСУ учитывают это, при подготовке плана по освобождению Крыма.

"Конечно, мы постоянно следим за изменением ситуации на полуострове, тщательно анализируем полученные разведданные, чтобы учесть все факторы и оценить все риски при планировании операции по освобождению Крыма", - сказал Черняк.