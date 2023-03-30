Россияне создают ЧВК в Крыму, потому что готовятся к боям на полуострове, - ГУР
Россияне создают ЧВК в Крыму в рамках подготовки к боевым действиям на полуострове, а также для охраны награбленного имущества и собственной безопасности
Об этом в интервью Укринформу рассказал представитель ГУР Андрей Черняк.
"Захватчики создают так называемые "частные военные компании" в рамках подготовки к боевым действиям на полуострове. Но в значительной степени этот шаг также осуществляется ради личной безопасности и для неприкосновенности награбленного имущества. Собственно, с этой целью свою частную военную компанию создает российская корпорация "Газпром", – объясняет Черняк.
Он также рассказал, что оккупанты держат достаточно мощную группировку в Крыму, как в море, так и на суше. Черняк поделился, что враг держит около 90 боевых самолетов и 60 боевых вертолетов на аннексированном полуострове.
В частности, он отметил, что ВСУ учитывают это, при подготовке плана по освобождению Крыма.
"Конечно, мы постоянно следим за изменением ситуации на полуострове, тщательно анализируем полученные разведданные, чтобы учесть все факторы и оценить все риски при планировании операции по освобождению Крыма", - сказал Черняк.
- Глава аннексированного Крыма создал собственную военизированную структуру — ЧВК "Конвой", которой командует Константин Пикалов (позывной Мазай), ранее курировавший вагнеровцев в Африке.
- Заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым (АРК) Денис Чистиков рассказал, что создание частной военной компании "Конвой" на временно оккупированном полуострове Крым происходит по причине нехватки силовиков для "обеспечения порядка".
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