Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Россияне создают ЧВК в Крыму, потому что готовятся к боям на полуострове, - ГУР

Россияне создают ЧВК в Крыму, потому что готовятся к боям на полуострове, - ГУР

30 мартa, 2023 четверг
16:24
война с Россией

Россияне создают ЧВК в Крыму в рамках подготовки к боевым действиям на полуострове, а также для охраны награбленного имущества и собственной безопасности

Об этом в интервью Укринформу рассказал представитель ГУР Андрей Черняк.

"Захватчики создают так называемые "частные военные компании" в рамках подготовки к боевым действиям на полуострове. Но в значительной степени этот шаг также осуществляется ради личной безопасности и для неприкосновенности награбленного имущества. Собственно, с этой целью свою частную военную компанию создает российская корпорация "Газпром", – объясняет Черняк.

Он также рассказал, что оккупанты держат достаточно мощную группировку в Крыму, как в море, так и на суше. Черняк поделился, что враг держит около 90 боевых самолетов и 60 боевых вертолетов на аннексированном полуострове.

В частности, он отметил, что ВСУ учитывают это, при подготовке плана по освобождению Крыма.

"Конечно, мы постоянно следим за изменением ситуации на полуострове, тщательно анализируем полученные разведданные, чтобы учесть все факторы и оценить все риски при планировании операции по освобождению Крыма", - сказал Черняк.

  • Глава аннексированного Крыма создал собственную военизированную структуру — ЧВК "Конвой", которой командует Константин Пикалов (позывной Мазай), ранее курировавший вагнеровцев в Африке.
  • Заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым (АРК) Денис Чистиков рассказал, что создание частной военной компании "Конвой" на временно оккупированном полуострове Крым происходит по причине нехватки силовиков для "обеспечения порядка".
Крым
оккупированные территории
ГУР
Читайте также:
Альбіна Дерюгіна та Ганна Безсонова (ліворуч)
29 мартa, 2023 среда
Умер легендарный тренер по художественной гимнастике Альбина Дерюгина
Генерал Марк Міллі
28 мартa, 2023 вторник
"Пентагон разработал несколько вариантов": генерал Милли пообещал, что США не допустят создания ядерного оружия Ираном
За крок до "китайського миру"
Автор
29 мартa, 2023 среда
В шаге от "китайского мира". Тайное оружие Запада
Киев
+7°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.44
    Покупка 37.44
    Продажа 38.3
  • EUR
    Покупка 40.3
    Продажа 41.18
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
30 мартa
17:27
В Германии открыли первое зарубежное представительство Украинского института
17:22
Трое российских военных, изнасиловавших жительницу Киевщины во время временной оккупации, получили подозрения
17:16
Пограничники уничтожили две группы вагнеровцев под Бахмутом
17:13
Германия рассматривает возможность модернизации украинской ГТС для транспортировки водорода
17:04
Обновлено
УПЦ (МП) не покинула Лавру, Минкульт обратился в полицию из-за препятствования работе комиссии
16:57
В РФ осужденный за убийство зек-вагнеровец вернулся с войны в Украине и снова убил человека
16:53
Тарантино рассказал детали о своем будущем фильме "Кинокритик"
16:53
Украина договаривается о едином гумкоридоре для возвращения пленных при посредничестве Турции, - посол Боднар
16:39
Украина готова забрать депортированных детей-сирот на границе РФ с любой страной ЕС, – Верещук
16:34
"Большое наступление" россиян оказалось "пшиком", - представитель ГУР Черняк
16:20
В ЕС договорились о значительном увеличении доли "зеленой" энергии
16:09
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:02
OPINION
Словакия на пороге выборов
15:55
От "Армии дронов" на фронт передали 300 беспилотников Mavic 3T
15:49
Обновлено
ФСБ
В России арестовали корреспондента The Wall Street Journal по подозрению в шпионаже
15:42
Энергоатом готовится запустить воздушную ЛЭП, соединяющую украинскую и европейскую энергосистемы
15:33
В ВСУ объяснили, чем предопределено решение назначать офицерами бойцов без военного образования
15:29
В части Украины завершают отопительный сезон. Подробности
15:16
Эксклюзив
Монах на Мерседесе работает на российские спецслужбы, - офицер батальона "Свобода" НГУ Ильенко
15:14
Германия объявила, что газовые хранилища будут заполнены до следующей зимы без газа из России
15:08
В Авдеевке нет ни одного уцелевшего здания, - глава ГВА
15:02
В Украине минами и снарядами загрязнена площадь величиной в две Австрии, - Зеленский
14:55
В Раде работают над законопроектом по созданию реестра уклонистов: подробности
14:47
В Швейцарии приговорили 4 банкиров, которые помогали переводить средства близкому другу Путина
14:38
Обновлено
Названы области Украины, в которых 30 марта возможны отключения электроэнергии
14:34
В Нью-Йорке откроют международную выставку "Украина. Распятие. Трибунал"
14:29
Долой фарисеев! Как Зеленскому изгнать Павла и Онуфрия из церквей навсегда
14:28
Майя Санду
Санду заявила, что Россия хочет использовать Молдову против Украины
14:25
Суд во Франции отказал в экстрадиции Константина Жеваго в Украину
14:23
Эксклюзив
Для российских войск наш Бахмутский гарнизон как кость в горле, не дает им продвигаться на северо-запад, - военный эксперт Свитан
14:07
OPINION
Кому и зачем понадобился Дубинский?
14:05
Обновлено
Австрийские депутаты пророссийской ультраправой партии вышли из зала во время видеообращения Зеленского
14:05
Сенат Польши принял резолюцию, осудившую незаконную депортацию украинских детей в РФ
14:00
Укрпочта
Укрпочта и Почта Эстонии будут сотрудничать и снизят тарифы на услуги
13:59
Райффайзен Банк Аваль
Райффайзенбанк намерен продать бизнес в РФ или отделиться от него
13:58
Вагнеровцы в Бахмуте обустроили базу в подземелье завода шампанских вин
13:56
РФ могла ввезти в Беларусь новую партию ракет, - Беларуски Гаюн
13:46
Роль Китая в войне РФ против Украины имеет важное значение для отношений с ЕС, - глава Еврокомиссии
13:45
Дмитрий Песков
В Кремле сказали, что готовы приютить священнослужителей, которых выселяют из Киево-Печерской лавры
13:28
Власти РФ арестовали начальника ведомства росгвардии Сергея Волкова по обвинениям в коррупции, - ISW
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV