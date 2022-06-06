Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.

"СМИ РФ опубликовали "найденную в Мариуполе документацию полка "Азов", где указано, что "местное население настроено пророссийски в 70% случаев", а "боевикам необходимо занимать огневые позиции в населенных пунктах", однако документам присвоен странный гриф "секретно" вместо украинского – "секретно", – говорится в сообщении ЦПИ.

Кроме того, в центре разоблачили дезинформацию – российские пропагандистские СМИ сообщают о "километровых очередях за банкой консервированных сосисок", отмечая, что "именно так сейчас обстоят дела с гумпомощью в Николаеве". Таким образом, пропагандисты пытаются сформировать иллюзию о гуманитарном кризисе в Украине.

Что касается манипуляций, то ЦПИ процитировал коллаборанта, назначенного "руководителем Херсонщины" - Владимира Сальдо. Он заявил, что "день России Херсонская область отметит вместе с РФ, а праздник будет спланирован таким образом, чтобы жители почувствовали себя частью большой страны".