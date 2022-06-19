Россияне создали в Мелитополе псевдоуниверситет и приказывают "переоформляться" в нем местным студентам
В Мелитополе оккупанты заставляют студентов подавать документы в псевдоуниверситет "МГУ" и угрожают отчислением
Об этом рассказал ректор Таврийского государственного агротехнологического университета имени Дмитрия Моторного Сергей Кюрчев в фейсбуке .
"Наш университет сейчас переживает трудные времена. Мелитополем ходят слухи об отчислениях студентов из ТГАТУ, если они не придут писать заявление в здание оккупированного университета. Сообщаю, что все студенты закончили учебный год согласно графику образовательного процесса и были переведены на следующий курс. Никакой студент не был отчислен", - заметил он.
В настоящее время в университете каникулы. С 20 июня четырехкурсники сдают аттестационный квалификационный экзамен. По его результатам в Запорожье изготовят украинские дипломы.
"Хочу обратить Ваше внимание, чтобы Вы ни в коем случае не шли в стены псевдоуниверситета "МГУ" и не писали никаких заявлений!!! Для продолжения обучения в ТГАТУ они не нужны! Будьте осторожны, не предоставляйте свои личные данные посторонним! Подчеркиваю, что следующий 2022/2023 учебный год мы обязательно начнем вместе по украинским программам. Время начала и формат обучения будут определены решением МОН Украины и ситуацией безопасности в Запорожской области", - отметил ректор.
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27 мая сотрудники Таврийского государственного агротехнологического университета сообщили, что в здание вуза ворвались с оружием российские оккупанты, так же случилось и в Мелитопольском педагогическом университете.
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