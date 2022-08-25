Россияне создали сеть понтонно-мостовых переправ на Херсонщине для обеспечения группировки на западном берегу Днепра, - полковник ВСУ Селезнев
Владислав Селезнев, военный эксперт и полковник Вооруженных сил Украины, отметил, что противник продолжает осуществлять обеспечение своей группировки на правом берегу реки Днепр в замедленном темпе
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
Полковник ВСУ прокомментировал состояние уязвимости логистики российской группировки на правом берегу реки Днепр.
"Все мы находимся в парадигме того, что Антоновский автомобильный мост и мост в районе дамбы Новой Каховки невозможно использовать по назначению, и что российская группировка войск не может в должном количестве получать полный цикл логистики, но это не соответствует действительности. Россияне создали целую сеть понтонно- мостовых переправ, с помощью которых, хоть и в замедленном виде, но осуществляют обеспечение своей группировки на западном берегу реки Днепр. Наступление россиян от Снегиревки в направлении на Николаев приостановлено, но россиян там немало і они имеют ресурс для наступления. Поэтому сейчас ситуация напрямую зависит от умелых действий украинских сил обороны. Бои продолжаются и бои действительно тяжелые", - пояснил Селезнев.
Владислав Селезнев отметил, что нельзя говорить о том, что российские подразделения в этом направлении полностью уничтожены.
- 23 августа ОК "Юг сообщило, что ССУ обстреляли Антоновский мост и подтвердили существенные повреждения Каховского
- Также британская разведка выяснила, что российские захватчики разворачивают в Херсоне наплавную переправу через Днепр, чтобы заменить поврежденный ударами ВСУ Антоновский мост.
- Кроме того, Роман Костенко, полковник СБУ, отметил, что противник ищет возможности на Херсонщине построить переправы, где они будут менее заметны.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.53
Покупка 39.53Продажа 40.36
-
EUR
Покупка 39.47Продажа 40.49
- Актуальное
- Важное