Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



Полковник ВСУ прокомментировал состояние уязвимости логистики российской группировки на правом берегу реки Днепр.



"Все мы находимся в парадигме того, что Антоновский автомобильный мост и мост в районе дамбы Новой Каховки невозможно использовать по назначению, и что российская группировка войск не может в должном количестве получать полный цикл логистики, но это не соответствует действительности. Россияне создали целую сеть понтонно- мостовых переправ, с помощью которых, хоть и в замедленном виде, но осуществляют обеспечение своей группировки на западном берегу реки Днепр. Наступление россиян от Снегиревки в направлении на Николаев приостановлено, но россиян там немало і они имеют ресурс для наступления. Поэтому сейчас ситуация напрямую зависит от умелых действий украинских сил обороны. Бои продолжаются и бои действительно тяжелые", - пояснил Селезнев.



Владислав Селезнев отметил, что нельзя говорить о том, что российские подразделения в этом направлении полностью уничтожены.

23 августа ОК "Юг сообщило, что ССУ обстреляли Антоновский мост и подтвердили существенные повреждения Каховского

Также британская разведка выяснила, что российские захватчики разворачивают в Херсоне наплавную переправу через Днепр, чтобы заменить поврежденный ударами ВСУ Антоновский мост.

Кроме того, Роман Костенко, полковник СБУ, отметил, что противник ищет возможности на Херсонщине построить переправы, где они будут менее заметны.

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