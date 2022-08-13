Россияне создали преступный картель для перевозки из Крыма и перепродажи украинского зерна странам Ближнего Востока, - посол Украины в Ливане Осташ

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



Игорь Осташ прокомментировал свое заявление о существовании преступной системы по вывозу украинского зерна, в котором задействовано около 87 судов.



"Это действительно преступный картель, созданный российскими оккупационными войсками и российским бизнесом, а с другой стороны привлечены сирийцы, которые также предоставляют свои корабли. Среди тех 87 судов есть три сирийских. Они пытаются перевозить зерно из Крыма, исключая АИС (автоматическая идентификационная система) ред.), загружаются в Севастополе, Феодосии, Керчи, но показывают другие порты отбытия, к примеру, Кавказ, Ростов. Таким образом заметают свои следы и по 10 дней не включают свои навигационные маячки. Соответственно, уже понятно, что это нелегальная деятельность" , – объяснил посол.



Осташ отметил, что дальше они пытаются перепродавать зерно в разные страны Ближнего Востока, у них были попытки продать в Египет, Турцию, Ливан, но большинство этих попыток не удалось.



Дипломат рассказал: "Целую неделю была эпопея с сирийским судном "Laodicea", которое загрузилось в Феодосии, но показало порт отплытия Кавказ и фейковые документы, пытался продать груз через турецкую компанию. А когда мы посмотрели на эту турецкую компанию, то увидели, что ее владелец сирийский бизнесмен. Это четкая схема, с которой мы сейчас боремся."



Игорь Осташ добавил, что сейчас идет подготовка к приходу еще одного судна "SV KONSTANTIN", которое заявило портом прибытия Бейрута.



"Мы начали работать с ливанскими органами по этому судну, которое погрузилось краденым зерном в Севастополе. Это судно было задержано на время в Измире (Турция), поэтому мы контактируем с послом Украины в Турции, Василием Боднарем, и с турецким послом в Ливане, пытаемся отслеживать такие сделки и ждем прихода еще одного судна с краденым зерном. То есть все в повышенной боевой готовности", - подчеркнул посол Украины в Ливане.

30 июля посол Украины в Ливане сообщил, что задержали судно, которое, вероятно, перевозило украденное Россией украинское зерно

1 августа посольство Украины в Ливане получило документы, подтверждающие, что на борту корабля Laodicea есть похищенное украинское зерно

8 августа Екатерина Яресько, журналистка проекта SeaKrime Центра "Миротворец", прокомментировала выход из порта Ливана судна с украденным Россией украинским зерном

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