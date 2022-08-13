Россияне создали преступный картель для перевозки из Крыма и перепродажи украинского зерна странам Ближнего Востока, - посол Украины в Ливане Осташ
Игорь Осташ, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Ливане, отметил, что суда с ворованным зерном загружаются в Севастополе, Феодосии, Керчи, но показывают другие порты отбытия, также по 10 дней не включают свои навигационные маячки, из чего понятно, что это нелегальная деятельность
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
Игорь Осташ прокомментировал свое заявление о существовании преступной системы по вывозу украинского зерна, в котором задействовано около 87 судов.
"Это действительно преступный картель, созданный российскими оккупационными войсками и российским бизнесом, а с другой стороны привлечены сирийцы, которые также предоставляют свои корабли. Среди тех 87 судов есть три сирийских. Они пытаются перевозить зерно из Крыма, исключая АИС (автоматическая идентификационная система) ред.), загружаются в Севастополе, Феодосии, Керчи, но показывают другие порты отбытия, к примеру, Кавказ, Ростов. Таким образом заметают свои следы и по 10 дней не включают свои навигационные маячки. Соответственно, уже понятно, что это нелегальная деятельность" , – объяснил посол.
Осташ отметил, что дальше они пытаются перепродавать зерно в разные страны Ближнего Востока, у них были попытки продать в Египет, Турцию, Ливан, но большинство этих попыток не удалось.
Дипломат рассказал: "Целую неделю была эпопея с сирийским судном "Laodicea", которое загрузилось в Феодосии, но показало порт отплытия Кавказ и фейковые документы, пытался продать груз через турецкую компанию. А когда мы посмотрели на эту турецкую компанию, то увидели, что ее владелец сирийский бизнесмен. Это четкая схема, с которой мы сейчас боремся."
Игорь Осташ добавил, что сейчас идет подготовка к приходу еще одного судна "SV KONSTANTIN", которое заявило портом прибытия Бейрута.
"Мы начали работать с ливанскими органами по этому судну, которое погрузилось краденым зерном в Севастополе. Это судно было задержано на время в Измире (Турция), поэтому мы контактируем с послом Украины в Турции, Василием Боднарем, и с турецким послом в Ливане, пытаемся отслеживать такие сделки и ждем прихода еще одного судна с краденым зерном. То есть все в повышенной боевой готовности", - подчеркнул посол Украины в Ливане.
- 30 июля посол Украины в Ливане сообщил, что задержали судно, которое, вероятно, перевозило украденное Россией украинское зерно
- 1 августа посольство Украины в Ливане получило документы, подтверждающие, что на борту корабля Laodicea есть похищенное украинское зерно
- 8 августа Екатерина Яресько, журналистка проекта SeaKrime Центра "Миротворец", прокомментировала выход из порта Ливана судна с украденным Россией украинским зерном
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.88
Покупка 38.88Продажа 39.78
-
EUR
Покупка 39.63Продажа 40.81
- Актуальное
- Важное