Соответствующий отчет опубликован на сайте Conflict Observatory, собирающем доказательства военных преступлений России.

Согласно отчету, в Донецкой области и вблизи нее размещен по меньшей мере 21 российский фильтрационный лагерь. Их используют для четырех целей: регистрации, содержания под стражей, повторного допроса и задержания.

Авторы расследования пообщались с людьми, пережившими фильтрацию и выяснили, где находятся эти лагеря. Четыре лагеря обнаружены в Донецке: ни один из них не используется для содержания людей.

Также лагеря размещены в Макеевке, Енакиево, Безымянном, Докучаевске, Казацком, Мангуше, Никольском, Васильевке, Новоазовске, Старобешевом, Бугасе, Оленовке Бахмутского района и Оленовке Волновахского района. В последней размещена Волновахская исправительная колония №120.

По данным расследования, в этой колонии содержится несколько групп людей. Первая – гражданские, которые не прошли фильтрацию. Среди них есть обычные гражданские. Их держат якобы для "административного задержания". Также в колонии содержатся волонтеры, которые помогали людям во время эвакуации. Вторая – военнопленные с Азовстали.

В Волновахской колонии, по словам тех, кто смог выбраться оттуда, камеры переполнены людьми, количество мест для сна недостаточно, ограничен или отсутствует доступ к средствам гигиены, нерегулярное питание. Также пленных принуждали к труду и пытали.

Кроме того, расследование идентифицировало на территории колонии два участка с нарушенной почвой. Вероятно, там размещены массовые или индивидуальные захоронения. Такой вывод сделали из показаний одного человека из колонии. Он сообщил, что его сокамерник в конце марта – начале апреля работал, копая могилы на территории исправительного лагеря.

Спутниковые снимки свидетельствуют, что между 26 марта и 11 апреля на территории колонии появились определенные нарушения в почве. Однако впоследствии они пропали.

Следующие свидетельства о вероятных могилах появились 27 июля. На изображении были заметны земельные участки с нарушенной почвой. Они расположены непосредственно к востоку от места, где были замечены первые нарушения.

Расследователи отмечают, что установить происхождение нарушений почвы без их раскапывания невозможно, но подчеркивает, что их появление предшествует взрыву 29 июля в колонии в Оленовке, где оккупанты держали пленных украинцев.