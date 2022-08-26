Россияне создали по меньшей мере 21 фильтрационный лагерь на временно оккупированной Донетчине – расследование Йельского университета
Йельский университет по заказу Госдепартамента США провел расследование о фильтрации россиянами мирных жителей временно оккупированной Донетчины
Соответствующий отчет опубликован на сайте Conflict Observatory, собирающем доказательства военных преступлений России.
Согласно отчету, в Донецкой области и вблизи нее размещен по меньшей мере 21 российский фильтрационный лагерь. Их используют для четырех целей: регистрации, содержания под стражей, повторного допроса и задержания.
Авторы расследования пообщались с людьми, пережившими фильтрацию и выяснили, где находятся эти лагеря. Четыре лагеря обнаружены в Донецке: ни один из них не используется для содержания людей.
Также лагеря размещены в Макеевке, Енакиево, Безымянном, Докучаевске, Казацком, Мангуше, Никольском, Васильевке, Новоазовске, Старобешевом, Бугасе, Оленовке Бахмутского района и Оленовке Волновахского района. В последней размещена Волновахская исправительная колония №120.
По данным расследования, в этой колонии содержится несколько групп людей. Первая – гражданские, которые не прошли фильтрацию. Среди них есть обычные гражданские. Их держат якобы для "административного задержания". Также в колонии содержатся волонтеры, которые помогали людям во время эвакуации. Вторая – военнопленные с Азовстали.
В Волновахской колонии, по словам тех, кто смог выбраться оттуда, камеры переполнены людьми, количество мест для сна недостаточно, ограничен или отсутствует доступ к средствам гигиены, нерегулярное питание. Также пленных принуждали к труду и пытали.
Кроме того, расследование идентифицировало на территории колонии два участка с нарушенной почвой. Вероятно, там размещены массовые или индивидуальные захоронения. Такой вывод сделали из показаний одного человека из колонии. Он сообщил, что его сокамерник в конце марта – начале апреля работал, копая могилы на территории исправительного лагеря.
Спутниковые снимки свидетельствуют, что между 26 марта и 11 апреля на территории колонии появились определенные нарушения в почве. Однако впоследствии они пропали.
Следующие свидетельства о вероятных могилах появились 27 июля. На изображении были заметны земельные участки с нарушенной почвой. Они расположены непосредственно к востоку от места, где были замечены первые нарушения.
Расследователи отмечают, что установить происхождение нарушений почвы без их раскапывания невозможно, но подчеркивает, что их появление предшествует взрыву 29 июля в колонии в Оленовке, где оккупанты держали пленных украинцев.
- В июле польские спецслужбы помогли установить фильтрационные лагеря и тюрьмы для украинцев на территории Украины.
- 29 июля стало известно о взрывах в колонии в Оленовке Донецкой области, где оккупанты содержали украинских военнопленных. По данным украинской разведки, теракт в колонии в Оленовке совершили наемники из ЧВК Вагнера по личной команде их руководителя, "повара Путина" Евгения Пригожина. Американский журналист Кристофер Миллер обнародовал спутниковые снимки колонии в Оленовке, свидетельствующие о термобарическом взрыве изнутри помещения. Исследователь сообщества Bellingcat Александер Оливер обнаружил спутниковые фото, свидетельствующие о выкопанных оккупантами заранее вероятных могилах в колонии. Эксперты Института изучения войны (США) подтвердили, что украинских военнопленных в Оленовке взорвали россияне.
- Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что оккупанты отправляют мелитопольцев в фильтрационные лагеря только за украинский флаг или другую украинскую символику дома.
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