Россияне создали первые детские милитаристские объединения на временно захваченных территориях, - Центр нацсопротивления
Захватчики отчитались о "принесении присяги" первыми группами детей в милитаристском движении "Юнармия" на временно оккупированных территориях
Об этом сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС).
Российские оккупанты создали центры милитаристского движения минобороны РФ "Юнармия" на временно захваченных территориях Украины. Враг отчитался о том, что первые группы детей "принесли присягу" организации.
"Заметим, что юнармия создана по образу гитлерюгенда в нацистской Германии и формируется добровольно-принудительно из подростков. Члены движения с достижением совершеннолетия становятся первыми в очередь на призыв в армию РФ. В самой России неоднократно звучали призывы применять подростков в военных действиях", – отметили в Центре нацсопротивления.
В ЦНС напомнили, что враг создал ячейки юнармии в Геническе (Херсонская область) и в Мелитополе (Запорожская область).
- По данным Центра национального сопротивления, на временно оккупированных территориях россияне и их приспешники ищут детей, которые учатся в украинских школах онлайн: у них проверяют смартфоны, а родителям угрожают .
- Позже сообщалось, что Российские террористы требуют от гауляйтеров временно оккупированных территорий увеличить количество детей в кремлевских молодежных движениях.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.25
Покупка 39.25Продажа 39.87
-
EUR
Покупка 41.09Продажа 41.97
- Актуальное
- Важное