Об этом сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС).

Российские оккупанты создали центры милитаристского движения минобороны РФ "Юнармия" на временно захваченных территориях Украины. Враг отчитался о том, что первые группы детей "принесли присягу" организации.

"Заметим, что юнармия создана по образу гитлерюгенда в нацистской Германии и формируется добровольно-принудительно из подростков. Члены движения с достижением совершеннолетия становятся первыми в очередь на призыв в армию РФ. В самой России неоднократно звучали призывы применять подростков в военных действиях", – отметили в Центре нацсопротивления.

В ЦНС напомнили, что враг создал ячейки юнармии в Геническе (Херсонская область) и в Мелитополе (Запорожская область).