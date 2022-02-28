Россияне создали канал для поиска своих родных, убитых и пленных в Украине, власти РФ заблокировали сайт с такими данными
Россияне создали телеграмм канал для поиска пленных и убитых в Украине военных и призывают выходить на протесты, а власти РФ удалили сайт, содержащий такую же информацию
Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко.
Канал "Ищи своих" насчитывает около 290 тыс. подписчиков. Там публикуют информацию о российских военных, воевавших против Украины и погибших или попавших в плен. Кроме того, на канале призывают выходить на протесты против президента РФ Владимира Путина.
Кроме того, в России был создан сайт, где близкие военных РФ могли найти информацию о своих близких. Однако российские власти удалили ресурс.
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