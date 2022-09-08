Россияне создали фейковый сайт для дискредитации Зеленского в странах Западной Европы

Об этом пишет Госспецсвязи со ссылкой на главное управление разведки Минобороны Украины.

Да, 7 сентября появился такой сайт для немецкой аудитории. Его официальный запуск должен был состояться 30 сентября. Однако никакой информации об этом портале нет на сайте Офиса президента. Владимир Зеленский также не подал никаких заявлений о запуске нового проекта.

Кроме того, эта интернет-площадка имеет признаки мошеннического ресурса, выдающего себя за фонд помощи Украине. Сайт напоминает классическую финансовую пирамиду для присвоения чужих средств.

Госспецсвязи призвало украинцев и международное сообщество не доверять российским фейкам и принимать во внимание информацию из официальных источников.

Ранее в украинской разведке сообщалось, что администрация Путина согласовала создание новой структуры, главной задачей которой станет воплощение информационной "акции", направленной на дискредитацию президента Украины Владимира Зеленского в странах Запада. Россияне создали фейковый фонд под названием "Фонд ЗЕЛЕНСКОГО"