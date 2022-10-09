Россияне создали фейковое изображение Шмыгаля, чтобы связаться с Халюком Байрактаром
ГУР МО сорвало провокацию российских пранкеров против генерального директора турецкой компании Baykar Defence Халюка Байрактара
Об этом сообщает Главное управление разведки.
Россияне попытались связаться с одним из основателей компании Baykar defence, производящей знаменитые беспилотники "Байрактар", Халюком Байрактаром. Разговор велся от имени украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, видеоизображение которого было создано с помощью технологии deepfake.
Правда, вместо ожидаемого разговора с господином Халюком, россиянам "повезло" пообщаться с не менее фейковым секретарем компании Baykar. Следовательно, и отвечать на вопрос: "а что же произошло сегодня с крымским мостом?"
В ГРУ отмечают низкий уровень подготовки российских оперативников, которые несколько раз разоблачили себя во время разговора. В том числе по незнанию правильного произношения устойчивого изречения "бабине літо", которое они произносили как русское "бабье лето".
Целью этой акции была попытка дискредитации сотрудничества между Украиной и Турцией. В конце разговора российским оперативникам было сообщено, что они разоблачены и будут привлечены к ответственности.
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