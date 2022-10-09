Об этом сообщает Главное управление разведки.

Россияне попытались связаться с одним из основателей компании Baykar defence, производящей знаменитые беспилотники "Байрактар", Халюком Байрактаром. Разговор велся от имени украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, видеоизображение которого было создано с помощью технологии deepfake.

Правда, вместо ожидаемого разговора с господином Халюком, россиянам "повезло" пообщаться с не менее фейковым секретарем компании Baykar. Следовательно, и отвечать на вопрос: "а что же произошло сегодня с крымским мостом?"

В ГРУ отмечают низкий уровень подготовки российских оперативников, которые несколько раз разоблачили себя во время разговора. В том числе по незнанию правильного произношения устойчивого изречения "бабине літо", которое они произносили как русское "бабье лето".

Целью этой акции была попытка дискредитации сотрудничества между Украиной и Турцией. В конце разговора российским оперативникам было сообщено, что они разоблачены и будут привлечены к ответственности.