Россияне совершили подрыв дамбы внепланово или раньше по времени, - экс-глава Службы внешней разведки Украины Кондратюк
Глава Службы внешней разведки Украины 2020-2021 гг. Валерий Кондратюк считает, что россияне планировали взорвать дамбу Каховской ГЭС в момент начала контрнаступления ВСУ
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Когда россияне готовятся к определенным вещам, то у них уже есть нарративы. То, что в российских СМИ возникла пауза относительно подрыва дамбы, и им нужно было согласовывать свою позицию с руководством, то есть дождаться официальной версии, является свидетельством того, что подрыв дамбы произошел внепланово или раньше по времени.Есть информация, что дамба должна была подорваться с началом украинского контрнаступления.И тогда подразделения ВСУ, которые переправлялись через Днепр, были бы смыты.Но то, что произошло - это непредсказуемые обстоятельства.Если это было внепланово, то есть раньше порой, там есть жертвы среди инженерных российских подразделений. Такая информация скоро появится в отношении лиц или командиров, или тех людей, которые выполняли подрыв или присутствовали именно в то время на территории Каховской ГЭС", - пояснил Кондратюк.
Экс-глава Службы внешней разведки Украины также добавил, что военная доктрина России предусматривает провоцирование масштабных техногенных катастроф.
"Путин не может использовать ядерное оружие и техногенная катастрофа - это мини ядерное оружие, которое он может использовать. Путин предпринимает такие шаги, чтобы после себя оставить выжженную землю. У него уже нет в плане захватить Украину, он хочет создать искалеченное государство". Подрыв Каховской ГЭС - это красные линии, на которые Запад уже должен ответить конкретными планами или гарантиями безопасности", - подчеркнул Кондратюк.
- 6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, она полностью разрушена. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр , также известно о подтоплении Николаевской области, поднялся уровень воды и на Днепропетровщине , что повлекло за собой массовый мор рыб, а также в Запорожской области. Подробное течение событий - здесь. Также больше новостей о ситуации, связанной с подрывом ГЭС, можно найти здесь .
- Перехват Службы безопасности Украины подтверждает , что Каховскую ГЭС подорвала диверсионная группа оккупантов. Российские военные хотели шантажировать Украину подрывом дамбы и устроили техногенную катастрофу
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