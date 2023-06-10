Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Когда россияне готовятся к определенным вещам, то у них уже есть нарративы. То, что в российских СМИ возникла пауза относительно подрыва дамбы, и им нужно было согласовывать свою позицию с руководством, то есть дождаться официальной версии, является свидетельством того, что подрыв дамбы произошел внепланово или раньше по времени.Есть информация, что дамба должна была подорваться с началом украинского контрнаступления.И тогда подразделения ВСУ, которые переправлялись через Днепр, были бы смыты.Но то, что произошло - это непредсказуемые обстоятельства.Если это было внепланово, то есть раньше порой, там есть жертвы среди инженерных российских подразделений. Такая информация скоро появится в отношении лиц или командиров, или тех людей, которые выполняли подрыв или присутствовали именно в то время на территории Каховской ГЭС", - пояснил Кондратюк.

Экс-глава Службы внешней разведки Украины также добавил, что военная доктрина России предусматривает провоцирование масштабных техногенных катастроф.

"Путин не может использовать ядерное оружие и техногенная катастрофа - это мини ядерное оружие, которое он может использовать. Путин предпринимает такие шаги, чтобы после себя оставить выжженную землю. У него уже нет в плане захватить Украину, он хочет создать искалеченное государство". Подрыв Каховской ГЭС - это красные линии, на которые Запад уже должен ответить конкретными планами или гарантиями безопасности", - подчеркнул Кондратюк.



