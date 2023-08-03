Россияне совершили очередной обстрел Херсона: попали в торговый центр и медучреждение
Российская армия продолжает обстреливать Херсон. Во время сегодняшней повторной атаки было зафиксировано попадание в торговый центр, а также – медучреждение
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram.
"Сегодня весь день оккупанты готовят по центру. Под огнем жилые кварталы, социальная инфраструктура", - сообщил глава Херсонской ОВА.
По его словам, вечером оккупанты снова совершили обстрел города.
"Попали в торговый центр, а также – медучреждение. Предварительно, без пострадавших", - отметил Прокудин.
- Напомним, российские террористы с утра, 3 августа, дважды ударили из артиллерии по Херсону. Из-за атаки по меньшей мере 3 пассажира троллейбуса и 4 спасателя получили ранения.
- После обеда во время вражеских обстрелов в Херсоне ранения получил волонтер из Норвегии, мужчину госпитализировали, его жизни ничего не угрожает.
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