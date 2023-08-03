Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram.

"Сегодня весь день оккупанты готовят по центру. Под огнем жилые кварталы, социальная инфраструктура", - сообщил глава Херсонской ОВА.

По его словам, вечером оккупанты снова совершили обстрел города.

"Попали в торговый центр, а также – медучреждение. Предварительно, без пострадавших", - отметил Прокудин.