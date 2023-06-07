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Россияне совершили хакерскую атаку на горячую линию Херсонской ОГА

7 июня, 2023 среда
15:32
Каховская ГЭС На фото человек, работающий за компьютером

Российские хакеры совершили атаку на программное обеспечение горячей линии Херсонской областной госадминистрации

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что на эту линию звонили для получения консультации, люди просили о помощи и эвакуации.

По словам Прокудина, только за 6 июня поступило более 500 звонков. Сейчас работа горячей линии возобновлена, она работает в обычном режиме.

Глава Херсонской ОВА сообщил горожанам: если линия ОГА не будет работать, нужно звонить службам спасения по номерам 101, 102 и +380502109253.

Прокудин добавил, что местные власти и экстренные службы продолжают эвакуировать местное население, пострадавшее в результате подтопления из-за подрыва Каховской ГЭС.

По состоянию на 13:00 уже эвакуировано 1700 человек. Россияне не прекращают обстрелы жилых кварталов.

  • Во вторник, 6 июня, российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей опасных районов, президент Украины созвал экстренное заседание Совета безопасности и обороны. Подробно о том, как развивалась ситуация утром 6 июня, можно прочитать по этой ссылке.
  • Полностью с ходом событий вокруг Каховской ГЭС можно ознакомиться в текстовой трансляции Еспресо.
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