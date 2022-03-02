Россияне совершили авианалет на жилые дома Житомира: предварительно погибли два человека, трое травмированы

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.



"1 марта около 22:16 в результате авиаудара предварительно повреждены 10 частных жилых домов (в трех из них возник пожар) и повреждены окна в здании городской больницы", - говорится в сообщении.











В ГСЧС отмечают, что под завалами домов предположительно находятся люди.



Ранее в службе сообщали, что спасатели разбирают завалы и ликвидируют пожар.













Ранее сообщалось, что в Херсон вошли российские танки и БТРы, закрепившись в нескольких точках города.

Российские оккупационные войска по состоянию на 23:.00 во вторник, 1 марта, бомбят столицу Украины Киев и города Вишневое и Боярка.