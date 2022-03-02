Россияне совершили авианалет на жилые дома Житомира: предварительно погибли два человека, трое травмированы
Российские оккупационные войска совершили авианалет на частный сектор города Житомира, по состоянию на 00:20 известно о двух погибших и троих травмированных, на месте работают спасатели
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"1 марта около 22:16 в результате авиаудара предварительно повреждены 10 частных жилых домов (в трех из них возник пожар) и повреждены окна в здании городской больницы", - говорится в сообщении.
В ГСЧС отмечают, что под завалами домов предположительно находятся люди.
Ранее в службе сообщали, что спасатели разбирают завалы и ликвидируют пожар.
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