Россияне совершили авианалет на роддом в Мариуполе
Оккупационные войска РФ сбросили бомбы на роддом в Мариуполе
Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.
"Родильный дом в центре города, больница, детское отделение и терапия - все это уничтожено во время авианалета российской авиации на Мариуполь. Буквально только что. Только что российский пилот, который, наверное, не гнушается называть себя человеком, снова нажал на спусковой крючок, точно зная, куда полетит бомба. Россияне! Вы не только пересекли границу недопустимых отношений между государствами и народами. Вы пересекли границу человечности. Прекратите называть себя людьми!" - сообщил он.
В Горсовете Мариуполя отметили, что российские оккупационные войска сбросили несколько бомб на детскую больницу.
"Разрушения колоссальные. Корпус медицинского учреждения, где еще недавно лечились дети, полностью разрушен. Информация о пострадавших детях уточняется", - говорится в сообщении.
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