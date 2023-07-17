Россияне совершили артобстрел Сумщины: есть погибшие и раненые

Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОВА.

"Сегодня с 12:35 до 12:39 по местности в направлении города Белополье совершен артиллерийский обстрел (3 взрыва). В результате обстрела разрушено административное помещение. Есть погибшие и раненые", - говорится в сообщении.

Точное количество пострадавших пока неизвестно.

Раненым оперативно оказывают медицинскую помощь.