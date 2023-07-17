Россияне совершили артобстрел Сумщины: есть погибшие и раненые
Российская оккупационная армия 17 июля совершила артиллерийский обстрел Сумщины, в результате чего погибли и получили ранения гражданские люди
Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОВА.
"Сегодня с 12:35 до 12:39 по местности в направлении города Белополье совершен артиллерийский обстрел (3 взрыва). В результате обстрела разрушено административное помещение. Есть погибшие и раненые", - говорится в сообщении.
Точное количество пострадавших пока неизвестно.
Раненым оперативно оказывают медицинскую помощь.
- 10 июля власти Сумской области после консультаций с военными приняли решение об эвакуации людей с приграничных территорий.
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