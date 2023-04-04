Россияне совершили 61 обстрел Херсонщины за прошедшие сутки, погиб человек
За прошедшие сутки, 3 апреля, российская армия нанесла 61 удар по Херсонщине, в результате чего погиб человек
Об этом сообщает глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.
Всего за прошедшие сутки враг выпустил по области 224 снаряда.
Херсон получил удары 4 раза. Захватчики выпустили по городу 10 снарядов, которые попали в жилой квартал и на территорию медучреждения.
В результате обстрелов погиб человек.
Также Прокудин сообщил, что с деоккупированной территории области эвакуированы 113 человек.
- 4 апреля стало известно, что захватчики оказывают давление на местное население Каховского района Херсонской области: на сутки запрещали выходить из дома и закрыли магазины и больницы, а также издеваются над пенсионерами.
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