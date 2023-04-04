Россияне совершили 61 обстрел Херсонщины за прошедшие сутки, погиб человек

Об этом сообщает глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.

Всего за прошедшие сутки враг выпустил по области 224 снаряда.

Херсон получил удары 4 раза. Захватчики выпустили по городу 10 снарядов, которые попали в жилой квартал и на территорию медучреждения.

В результате обстрелов погиб человек.

Также Прокудин сообщил, что с деоккупированной территории области эвакуированы 113 человек.