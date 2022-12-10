Россияне совершили 5 атак на Никопольщину: под огнем артиллерии оказались две общины, четверо пострадавших
В ночь на 10 декабря оккупанты пять раз били по двум общинам Никопольского района. Известно о четырех пострадавших, поражена гражданская инфраструктура
Об этом информировал глава Днепропетровской ОВ Валентин Резниченко.
В ночь на 10 декабря россияне обстреляли из артиллерии 2 общины Днепропетровщины: Никопольскую и Марганецкую.
В городе Никополь из квартиры в огне достали супруги пожилых людей, они проходят лечение дома. Также известно о других пострадавших: 72-летний мужчина и 86-летняя женщина госпитализированы с минно-взрывными травмами, их состояние средней тяжести.
"В городе изуродованы 11 многоэтажных и частных домов. Российские снаряды повредили и детский сад, административное и офисное здания, автомойку, автостоянку, несколько автомобилей, газопровод и линии электропередач", - написал глава ОВА.
- Напомним, Военные РФ нанесли по Украине 5 ракетных и около 20 авиационных ударов в сутки 9 декабря.
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