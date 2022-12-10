Об этом информировал глава Днепропетровской ОВ Валентин Резниченко.

В ночь на 10 декабря россияне обстреляли из артиллерии 2 общины Днепропетровщины: Никопольскую и Марганецкую.

В городе Никополь из квартиры в огне достали супруги пожилых людей, они проходят лечение дома. Также известно о других пострадавших: 72-летний мужчина и 86-летняя женщина госпитализированы с минно-взрывными травмами, их состояние средней тяжести.

"В городе изуродованы 11 многоэтажных и частных домов. Российские снаряды повредили и детский сад, административное и офисное здания, автомойку, автостоянку, несколько автомобилей, газопровод и линии электропередач", - написал глава ОВА.

Напомним, Военные РФ нанесли по Украине 5 ракетных и около 20 авиационных ударов в сутки 9 декабря.

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