Россияне совершили 396 военных преступлений против украинского культурного наследия за время полномасштабной войны
Оккупанты совершили 396 военных преступлений против культурного наследия, в том числе повредили 123 культурных объекта за время полномасштабного вторжения в Украину
Об этом сообщил глава Миникульта Александр Ткаченко в телеграмме .
"5й месяц полномасштабной войны и по состоянию на сегодняшний день на "Разрушенное культурное наследие Украины" МКИП зафиксировало 396 эпизодов военных преступлений россиян против украинского культурного наследия", - подчеркнул он.
Известно о полном разрушении девяти объектов культурного наследия в Донецкой, Киевской, Сумской и Черниговской областях. В целом оккупанты повредили в Украине 123 культурных памятника. Обстрелы и ракетные удары уничтожили 21 памятник национального значения, 95 - местного и 7 только что обнаруженных объектов культурного наследия.
Также были повреждены или уничтожены 100 объектов ценной исторической застройки и 144 религиозных сооружения. Кроме того, россияне разрушили в Украине 43 мемориальных памятника, 31 музей и заповедник, 79 домов культуры, театров и библиотеку.
"Разрушение объектов культурного наследия - военное преступление по Гаагской конвенции 1954 г. Мы продолжаем привлекать к преступлениям россиян внимание мирового сообщества, чтобы эта страна была наказана и отстранена от культурной и информационной жизни цивилизованного мира", - подчеркнул Александр Ткаченко.
- 29 мая Александр Ткаченко заявил, что кафиры повредили в Украине более 350 культурных памятников, а стоимость их восстановления может составить миллиарды евро .
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