Россияне совершили 1403 авиационных налета на Украину, - Минобороны
Российские оккупанты с начала полномасштабного вторжения в Украину совершили 1403 авиационных налета
Об этом заявил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник, сообщает Медиа Центр Украина.
"С начала боевых действий противник нанес 291 ракетный удар, применено 459 ракет наземного, морского и воздушного базирования, провел 1403 авиационных налета", - сказал Мотузяник.
Он отметил, что российские оккупационные войска пытаются продолжать стратегическую наступательную операцию против Украины.
"Главные задачи по разгрому группировок ВСУ, окружению Киева, выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей и установлению контроля над левобережной частью Украины не выполнены. Частично врагом достигнута цель на Донецком направлении. Противник остановлен в направлении Николаева", - констатировал Мотузяник.
- Напомним, 19 марта в Минобороны США заявили, что с начала полномасштабного вторжения Россия выпустила по территории Украины более 1080 ракет .
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