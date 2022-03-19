Россияне совершили 1403 авиационных налета на Украину, - Минобороны

Об этом заявил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник, сообщает Медиа Центр Украина.

"С начала боевых действий противник нанес 291 ракетный удар, применено 459 ракет наземного, морского и воздушного базирования, провел 1403 авиационных налета", - сказал Мотузяник.

Он отметил, что российские оккупационные войска пытаются продолжать стратегическую наступательную операцию против Украины.

"Главные задачи по разгрому группировок ВСУ, окружению Киева, выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей и установлению контроля над левобережной частью Украины не выполнены. Частично врагом достигнута цель на Донецком направлении. Противник остановлен в направлении Николаева", - констатировал Мотузяник.

Напомним, 19 марта в Минобороны США заявили, что с начала полномасштабного вторжения Россия выпустила по территории Украины более 1080 ракет .

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