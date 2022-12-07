Россияне совершают экоцид: от действий армии РФ погибло около 50 тыс. дельфинов в Черном море
В результате боевых действий, которые российские захватчики вели на побережье Черного моря, уничтожено 20% общей популяции дельфинов этого моря
Об этом говорится в выпуске проекта United24 Media.
В видео представитель Национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев показал череп дельфина, погибшего из-за враждебного присутствия в акватории Черного моря.
Сообщается, что с 24 февраля погибло как минимум 50 тыс. дельфинов, живших в Черном море. Такое количество млекопитающих составляет 20% от общей популяции в акватории этого моря.
"По законодательству Украины такие действия определяются как экоцид, а международное гуманитарное право - военное преступление", - отметили в выпуске.
- Напомним, в сентябре о массовой гибели дельфинов в Одесской области сообщал Офис генерального прокурора. Утверждалось, что причиной этого явления является использование военными РФ гидролокаторов на подводных и надводных лодках в акватории моря.
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