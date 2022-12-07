Об этом говорится в выпуске проекта United24 Media.

В видео представитель Национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев показал череп дельфина, погибшего из-за враждебного присутствия в акватории Черного моря.

Сообщается, что с 24 февраля погибло как минимум 50 тыс. дельфинов, живших в Черном море. Такое количество млекопитающих составляет 20% от общей популяции в акватории этого моря.

"По законодательству Украины такие действия определяются как экоцид, а международное гуманитарное право - военное преступление", - отметили в выпуске.

Напомним, в сентябре о массовой гибели дельфинов в Одесской области сообщал Офис генерального прокурора. Утверждалось, что причиной этого явления является использование военными РФ гидролокаторов на подводных и надводных лодках в акватории моря.

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