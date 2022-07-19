Россияне сосредоточились на захвате Северска и Бахмута, - ISW

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Такую оценку ISW подтверждает встреча министра обороны России Сергея Шойгу с командующим Восточной группой войск генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым 18 июля. Минобороны России сообщило, что Шойгу проинспектировал Восточную группу и поручил Мурадову уделить первостепенное внимание уничтожению украинских ракет большой дальности и артиллерийских систем.

Отмечается, что войска РФ действуют на направлении Изюм – Славянск якобы с целью окончательного захвата самого Славянск, и примечательно, что Шойгу не давал указаний Мурадову отдавать приоритет захвату территории на этом направлении.

ISW впервые обнаружила прямое упоминание о Восточной группировке войск, действовавшей в Украине на этом этапе войны. Ранее сообщалось, что в захвате Луганской области участвовали центральная и Южная группы войск под командованием генерал-полковника Александра Лапина и генерала армии Сергея Суровикина.

Восточная группировка войск, вероятно, состоит из подразделений Восточного военного округа России, действовавших на Изюмском направлении в Харьковской области.

У Мурадова более низкий ранг, чем у Лапина и Суровикина, что позволяет предположить, что кремль считает Изюмско – Славянский район менее приоритетным, чем захват территории в Донецкой области в рамках более широкой кампании на Донбассе.

Тем не менее, кремль, вероятно, направляет военные ресурсы и высокопоставленное руководство на локальные успехи вокруг Северска и Бахмута, несмотря на более ранние призывы Шойгу к интенсификации наступательных операций по всем направлениям наступления, говорят аналитики.

ISW пишет, что до сих пор неясно, контролирует ли Мурадов непосредственно операции вокруг Харькова.

Также российские войска совершили серию наземных атак к востоку от Северска и к югу от Бахмута и активизировали наступление на Авдеевку и совершили ограниченные наземные штурмы на линии фронта Донецк – Авдеевка.

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