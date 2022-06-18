Россияне сосредоточили все резервы на Северодонецком и Бахмутском направлениях, но не имеют успеха, - Гайдай

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

"Ситуация остается сложной. Сейчас все резервы, некоторые даже сняли с других направлений, отправили на два направления. Первое это Северодонецк. Второе это направление Золотое, Попасная. Российская армия пытается выполнить то, что они в теории уже сделали. Потому что они отчитались, что Северодонецк они уже контролируют, но пока они там гибнут и пока продолжаются бои, реально, по факту, не захватили город, они контролируют большую часть, но не захватили полностью. Также они пытаются контролировать отрезок трассы Лисичанск – Бахмут. Это тоже у них не получается", – сказал Сергей Гайдай.

По его словам, с людьми, которые находятся в убежищах предприятия "Азот", есть связь. Они отказались эвакуироваться.

"С предприятием "Азот" есть связь. Им предлагали много раз уехать, эвакуироваться они не хотят. У нас много видеоматериала, где им предлагают выезжать, но они не хотят. Там находится более 500 человек, 568 было и 38 из них это дети", - сообщил глава Луганского ВА.

Он сказал, что, несмотря на разрушение всех мостов, ведущих в Северодонецк, коммуникация с городом сохраняется - есть пути для эвакуации и подвоза всего необходимого. Также Гайдай рассказал, что Лисичанск обстреливается, но находится под контролем Вооруженных сил Украины. В городе идет "тихая" эвакуация.

"Россияне сбрасывают бомбы на укрытия, они обстреливают больницы и гуманитарные центры. Несмотря на это каждый день доставляют в Лисичанск гуманитарные наборы, еду, медикаменты, фильтры для воды и автомобили. Нам удается заниматься эвакуацией, но она такая "тихая". Мы не анонсируем. Некоторые не очень умные люди предлагали нам с рупорами ездить по улицам и предлагать выехать с определенного адреса. Это просто самоубийство было бы, потому что если бы мы собрали в одном месте местных жителей, то я даю гарантию 99%, что туда был бы прилет. и Россия обвинила бы Украину", – сказал Сергей Гайдай.

18 июня в Генштабе сообщили, что в Донецкой области, в районе Краснополья, российская армия пыталась провести разведку боем и понесла потери. Вражеские подразделения пытаются закрепить в Метелкино, в Луганской области.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb