Россияне сосредоточились на захвате Северодонецка и Лисичанска, и несут при этом большие потери – ISW
Российские войска продолжают развертывать дополнительные силы для поддержки наступательных операций в районе Северодонецк-Лисичанск, а оборона Украины остается крепкой
Об этом говорится в ежедневном отчете Института исследования войны (ISW).
Оккупанты опрокидывают танки, бронетранспортеры и технику из Сватового, вдоль российских наземных линий связи в Луганской области, в Старобельск, всего в 40 км к востоку от Северодонецка.Пользователи соцсетей сообщили, что российские войска, вероятно, передислоцируют технику с севера Харьковской области на Донбасс, и опубликовали кадры российской тяжелой артиллерии, прибывающей по железной дороге в Старый Оскол Белгородской области 17 июня.
Кроме того, начальник обороны Великобритании Тони Радакин заявил, что российские силы "уменьшают" мощность, вводя большое количество личного состава и оборудования для получения преимущества на одном направлении. Российские военные сосредоточили свои боевые возможности для захвата Северодонецка и Лисичанска за счет других направлений продвижения, однако несут при этом большие потери.
- Напомним, глава Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радаки заявил, что Россия уже "стратегически проиграла войну в Украине".
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