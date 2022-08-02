Россияне сосредоточили силы на Бахмутском направлении, однако их морально-психологическое состояние нарушено, - Гайдай

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграм.



"У россиян значительные потери, но они упорно атакуют с Попаснянского направления в сторону Бахмута. Оккупанты сосредоточили основные силы на Бахмутском направлении. Но путь в город проходит через крепкую оборону ВСУ на Луганской земле", - отметил он.

По словам Гайдая, у россиян нарушено морально-психологическое состояние из-за того, что их наступление не имеет ожидаемого успеха.



"С получением ВСУ дальнобойной артиллерии оккупантам теперь тяжело уснуть, потому что можно не увидеть рассвета. Как вот вчера в Первомайске. Или найти только пепел вместо склада с оружием. Кроме этого, они ежедневно теряют бойцов и технику во время своих многочисленных атак", - рассказал глава ОВА.

Так, за 1 августа врагом нанесены два мощных ракетных удара - всего выпущено восемь ракет. Также зафиксировано четыре авиаудара по населенным пунктам. Семь раз россияне использовали артиллерийскую поддержку, еще дважды применяли минометы, привлекали танки.

"После нескольких часов артиллерийского воздействия оккупанты бросаются в наступление. Так, за минувшие сутки отражены семь таких попыток. На этих направлениях противник вынужден был отойти. Помощь оружием от западных партнеров помогает деморализовать россиян", - добавил Гайдай.

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