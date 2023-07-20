Об этом в утренней сводке пишет Генштаб ВСУ.

С 24 февраля 2022 года по 20 июля 2023 года агрессор потерял:

личного состава - около 240 010 (+530) солдат

танков - 4129 (+6)

боевых бронированных машин - 8065 (+6)

артиллерийских систем - 4592 (+19)

РСЗО - 692 (+3)

средств ПВО - 433 (+3)

самолетов - 315 (+0)

вертолетов - 310 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 3918 (+33)

крылатых ракет - 1293 (+14)

кораблей/катеров - 18 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн - 7134 (+29)

специальной техники - 685 (+2).

Окончательные данные уточняются.

Сводка Генштаба: Российские войска сосредоточены на 5 направлениях фронта, произошло около 30 боевых столкновений

"Противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - за прошедшие сутки произошло около 30 боевых столкновений", - говорится в сообщении Генштаба ЗСУ.

Враг за сутки нанес 78 авиационных ударов и совершил 69 обстрелов с РСЗО

За прошедшие сутки российские захватчики нанесли массированный ракетно-авиационный удар по территории Украины, использовав 16 крылатых ракет морского базирования "калибр", 8 крылатых ракет Х-22, 6 крылатых ракет "Оникс", 1 управляемую авиационную ракету Х-59 и 32 ударных БПЛА типа Shahed.

Украинские Силы ПВО уничтожили 13 крылатых ракет "калибр", 1 управляемую авиационную ракету Х-59 и 23 ударных БПЛА Shahed.

Кроме того, враг нанес 78 авиационных ударов и совершил 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Ситуация по направлениям

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиационный удар в районе села Гремячко Черниговской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности, Горск, Елино, Леоновка Черниговской области; Середина-Буда, Бачевск, Мирополье, Покровка Сумской области и Уды, Казачья Лопань, Стрильечья, Волчанск, Малая Волчья и Бударки в Харьковской области.

На Купянском направлении украинские воины крепко держат оборону. Противник нанес авиационный удар в районе Кисловки. Артиллерийские и минометные обстрелы оккупантов подверглись Дворичная, Западная, Синьковка, Кисловка и Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах Невского, Новолюбовки, Белогоровки Луганской области и Ямполя, Серебрянки и Спорного Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Невское, Белогоровка на Луганщине области и Торское, Верхнекаменское, Берестовое и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские защитники успешно отразили атаки противника в районе Богдановки. Враг нанес авиаудару возле Дилиевки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Марково, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Ступочки и Александро-Шультино Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника украинские защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Невельского. Противник нанес ракетный и авиационный удары в районе города Авдеевка. В то же время, произвел артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, пострадали Ласточкино, Авдеевка, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении несмотря на вражеские авиационные удары и огонь артиллерии, Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Красногоровки. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка, Георгиевка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Новомихайловки и Благодатного Донецкой области. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар и Благодатное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Совершил безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе севернее Приютного Запорожской области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Новодаровка, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Зализничное, Белогорье, Лобково Запорожской области; Дудчаны, Казацкое, Львове, Ивановка, Антоновка, Берегово, Кизомис Херсонской области и Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Силы обороны уничтожили за сутки 4 района сосредоточения оккупантов, два ПВО и станцию РЭБ врага

Украинские военные за минувшие сутки нанесли 7 ударов по районам сосредоточения личного состава. Также ВСУ уничтожили 2 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, состав боеприпасов, 11 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 средства противовоздушной обороны и станцию РЭБ врага.