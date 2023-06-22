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Россияне сосредоточены на 4 восточных направлениях, там произошло более 40 боеприкосновений в сутки, - Генштаб

22 июня, 2023 четверг
06:52
Война с Россией

Российская армия продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои

Об этом 22 июня сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло более 40 боевых столкновений", - говорится в сообщении.

За сутки Россия нанесла по Украине 44 авиаудара и совершила 47 обстрелов с РСЗО

В течение суток российские террористы в очередной раз нанесли ракетный и 44 авиационных удара по территории Украины. В частности, были применены 6 иранских ударных БПЛА Shahed. Все беспилотники были уничтожены. Также враг совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация по направлениям

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационных ударов по населенным пунктам Леоновка и Николаевка Черниговской области и Волфин Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Хреновка, Елино, Карповичи, Леоновка Черниговской области; Середина-Буда, Порохонь, Сытное, Фотофиж, Новые Вырки, Волфине, Шпиль, Обода, Дмитровка, Кондратовка, Локня, Степное, Большая Писаревка Сумской области, а также Одноробовка, Уды, Ветеринарное, Казачья Лопань, Высокая Яруга, Липцы, Бугроватка, Старица, Волчанск, Волчанские Хутора, Бочково, Плетеновка, Малая Волчья, Варваровка, Бударки, Рублено, Анискино, Милово на Харьковщине.

На Купянском направлении россияне нанесли авиационный удар в районе Синьковки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Дворичная, Западное, Масютовка, Кисловка и Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в районах Дибровы и Белогоровки Луганской области и Серебрянки Донецкой области. Нанес авиационные удары возле Новоегоровки и Белогоровки Луганской области и Северска - Донецкой. Артиллерийские обстрелы получили Стельмаховка, Невское, Диброва, Кузьмино, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении захватчики проводили безуспешные наступательные действия в районах Орехово-Василовки, Ивановского и Белой Горы.

Нанесли авиационные удары возле Дружковского, Курдюмовки и Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Богдановка, Калиновка, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Белая Гора, Константиновка, Дружба и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник проводил безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки, Северного и Первомайского Донецкой области. Нанес авиаудары неподалеку от Авдеевки, Северного и Первомайского.

Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Александрополь, Керамик, Новокалиново, Бердичи, Степное, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Первомайское, Нетайлово и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг проводил наступательные действия в районе Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационный удар возле Красногоровки. Одновременно совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Зоряное, Острое, Марьинка, Георгиевка, Курахово и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении россияне проводили наступательные действия в районах Новомихайловки и Угледара, успеха не имел. Нанесли авиаудары возле Новомихайловки и Золотой Нивы. Совершили обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Константиновка, Елизаветовка, Екатериновка, Богоявленка, Благодатное, Пречистовка, Золотая Нива и Большая Новоселка Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Проводил безуспешные наступательные действия в направлении Пятихаток Запорожской области. Враг нанес авиационных ударов в районах Левадного, Преображенки, Малой Токмачки, Новоданиловки и Степногорска Запорожской области.

Враг совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новочертоватое, Нескучное, Благодатное, Макаровка, Сторожево, Зеленое Поле, Темировка, Новополь, Бурлацкое Донецкой области; Левадное, Красное, Гуляйполе, Новоандреевка, Степное, Пятихатки, Лобковое, Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Михайловка, Новоалександровка, Дудчаны, Качкаровка, Дорожное, Казацкое, Николаевка, Бургунка, Ивановка, Садовое, Приднепровское, Приднепровское, Молодежное, Зимовник, Белозерка, Ромашково, Антоновка, Херсон, Днепровское, Кизомыс Херсон.

ВСУ в течение суток поразили 3 пункта управления, один ЗРК и две станции РЭБ врага

За минувшие сутки украинские военные нанесли 12 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 6 по зенитно-ракетным комплексам врага. Также украинские защитники уничтожили российский ударный вертолет Ми-24 и 7 разведывательных БПЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 пункта управления, 1 зенитно-ракетный комплекс, 2 района сосредоточения личного состава и военной техники противника, 13 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 станции РЭБ и боеприпасов врага.

  • Ночью 22 июня была объявлена воздушная тревога в Киеве и ряде областей из-за опасности удара ракетами и "шахедами", известно, что взрывы прогремели в Кривом Роге.

Украина
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