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Россияне сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий в трех направлениях, ВСУ отразить атаки в районе 15 городов и сел, - Генштаб

25 декабря, 2022 воскресенье
07:20
война с Россией

Войска РФ ведут наступательные действия на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях, однако защитники отразили вражеские атаки в районах 15 населенных пунктов

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ в фейсбуке.

Вооруженные силы Украины отразили атаки оккупантов вблизи 15 населенных пунктов, а также поразили 4 вражеских пункта управления и 3 района сосредоточения живой силы

Силы обороны отразили атаки противника вблизи населенных пунктов Лиман Первый Харьковской области, Стельмаховка, Новоселовское, Площадка, Краснопоповка на Луганщине и Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Пивничное, Красногоровка, Веселое и Марьинка Донецкой области.

Украинская авиация за сутки 14 декабря нанесла 4 удара по районам сосредоточения захватчиков. Защитники из ракетных войск и артиллерии, в свою очередь, поразили 4 вражеских пункта управления и 3 района сосредоточения российского личного состава. Также информируют об ударе по зенитному ракетному комплексу С-300 и еще 3 важным объектам оккупантов.

24 декабря войска РФ нанесли 5 ракетных и 1 авиационный удар, а также совершили более 90 обстрелов с РСЗО

В течение суток 24 декабря оккупанты нанесли 5 ракетных и авиационный удар. Также произвел более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Под вражескими атаками из РСЗО оказались объекты Херсона, погибли мирные люди.

Россияне продолжают усиливать  режимно-административные меры на временно оккупированных территориях Запорожья

В Васильевке, Запорожская область, военные РФ ввели комендантский час на неделю: ограничения применят с 28 декабря этого года по 04 января 2023 года.

Сотрудники экстренных служб получат специальные пропуска, а другим местным жителям запретили покидать жилье и передвигаться по населенному пункту.

Ситуация по направлениям:

Враг сосредоточился на наступательных действиях в Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. Не оставляет попыток улучшить тактическое положение на Купянском направлении.

На Волынском, Полесском и Сиверском направлениях специалисты не зафиксировали существенных изменений: враг сохраняет военное присутствие, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Сиверском направлении захватчики обстреляли гражданскую инфраструктуру Винторовки, Рыжевки и Ворожбы Сумской области.

На Слобожанском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Гурьев Козачок, Ветеринарное, Козачья Лопань, Кудеевка, Гоптовка, Стрилечья, Красное, Терновая, Старица, Огирцево, Волчанск, Нестерное, Землянки, Хатное.

На Купянском направлении враг вел обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Новомлинск, Дворичная, Купянск, Кисловка, Табаевка, Котляровка и Крахмальное в Харьковской и Новоселовское, Стельмаховка и Мясожаровка Луганской области.

На Лиманском направлении под огненное поражение попали Макеевка, Площанка, Червонопоповка, Диброва в Луганской области, а также Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении войска РФ совершили обстрелы населенных пунктов Спорное, Звановка, Берестово, Белогоровка, Веселое, Яковлевка, Соледар, Парасковеевка, Подгородное, Бахмут, Часов Яр, Опытное, Ступочки, Клещиевка, Андреевка, Белая Гора, Александро-Шультино, Дилиевка, Клебан-Бык, Озаряновка, Пивничное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под огневое влияние попали Веселое, Каменка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник обстрелял из танков и всего спектра артиллерии позиции наших войск недалеко от Богоявленки, Угледара, Пречистовки, Новоукраинки, Большой Новоселки и Времивки Донецкой области.

На Запорожском направлении от артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Малиновка, Красное, Дорожнянка, Чаривное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Малые Щербаки, Степное, Каменское на Запорожье и Марганец и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении продолжаются российские обстрелы гражданской инфраструктуры. В частности, населенных пунктов Червоногригорьевка на Днепропетровщине и Бургунка, Антоновка и Херсон. Есть пострадавшие мирные жители.

  • Напомним, по состоянию на вечер 24 декабря в Черном море маневрирует 14 российских кораблей, снаряженных крылатыми ракетами: Россия готовится к ударам.

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