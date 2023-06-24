Об этом 24 июня сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях - в течение суток произошло более 10 боевых столкновений", - говорится в сообщении.

За сутки Россия нанесла по Украине 53 ракетных и 11 авиационных ударов

В течение суток противник нанес ракетный удар по территории Украины, применив 40 крылатых ракет Х-101/Х-555,

Враг использовал 9 ракет Х-22, 2 ракеты морского базирования "Калибр", 2 зенитные управляемые ракеты С-300 и 3 дрона типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны сбиты 40 крылатых ракет Х-101/Х-555, одна крылатая ракета "Калибр" и три ударных дрона Shahed. Ракеты Х-22 российские террористы направили по городам Днепр и Кривой Рог.

Всего, за сутки, россияне нанесли 53 ракетных и 11 авиационных ударов. Также совершили более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ситуация по направлениям

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Галагановка Черниговской области; Нововасилевка, Чуйковка, Фотовыж Сумской области, а также Окип, Червоная Заря, Ветеринарное, Пыльная, Казачья Лопань, Огурцово, Гатище, Бочково, Бударки, Чугуновка на Харьковщине.

На Купянском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Берестового, успеха не имел. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Фиголовка, Двуречная, Масютовка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении Веселого. Нанес авиационные удары в районе Белогоровки Луганской области. Артиллерийские обстрелы претерпели Невское и Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Спорное и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в Ивановском районе. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Миньковка, Орехово-Василевка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении россияне нанесли авиационные удары в районах Авдеевки и Северного. Совершили артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новоалександровка, Керамик, Новокалиново, Авдеевка, Северное, Водяное, Уманское, Веселое, Карловка, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг производил безуспешные наступательные действия в районе Марьинки. В то же время осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Марьинка, Победа, Георгиевка, Курахово и Алексеевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационные удары в районах Пречистовки, Золотой Нивы и Макаровки Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Екатериновка, Богоявленка, Новомихайловка, Благодатное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Новоукраинка Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях враг продолжает вести оборонные действия, сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Нанес авиационные удары в районах н.п. Орехов, Новоданиловка, Работино Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы около 40 населенных пунктов. Среди них: Новодаровка, Левадное, Полтавка, Зализничное, Гуляйполе, Гуляйпольское, Чаривное, Белогорье, Орехов, Приморское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Дудчаны, Берислав, Веселое, Казацкое, Инженерное, Антоновка, Зеленовка, Белозерка, Днепровское, Кизомыс Херсонской области.

ВСУ за прошедшие сутки поразили 1 зенитный ракетный комплекс "Стрела", 3 района сосредоточения врага

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и уничтожила 1 зенитно-ракетный комплекс врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 зенитный ракетный комплекс "Стрела", 3 района сосредоточения личного состава и военной техники, 12 орудий на огневых позициях и 2 станции РЭБ противника.

Ситуация на оккупированных территориях

Россияне продолжают грабить местных жителей на оккупированных территориях.

"В дачном кооперативе между населенными пунктами Луговка и Фабричное российские военнослужащие массово грабят имущество и личные вещи из домов местных жителей", - говорится в сообщении.