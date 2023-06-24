Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Россияне сосредотачивают основные усилия на трех направлениях, там произошло более 10 боевых столкновений, - Генштаб

Россияне сосредотачивают основные усилия на трех направлениях, там произошло более 10 боевых столкновений, - Генштаб

24 июня, 2023 суббота
19:44
Война с Россией

Российские захватчики продолжают наступать на трех направлениях – Лиманском, Авдеевском и Марьинском. За сутки там произошло более 10 боевых столкновений

Об этом 24 июня сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях - в течение суток произошло более 10 боевых столкновений", - говорится в сообщении.

За сутки Россия нанесла по Украине 53 ракетных и 11 авиационных ударов

В течение суток противник нанес ракетный удар по территории Украины, применив 40 крылатых ракет Х-101/Х-555,

Враг использовал 9 ракет Х-22, 2 ракеты морского базирования "Калибр", 2 зенитные управляемые ракеты С-300 и 3 дрона типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны сбиты 40 крылатых ракет Х-101/Х-555, одна крылатая ракета "Калибр" и три ударных дрона Shahed. Ракеты Х-22 российские террористы направили по городам Днепр и Кривой Рог.

Всего, за сутки, россияне нанесли 53 ракетных и 11 авиационных ударов. Также совершили более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ситуация по направлениям

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Галагановка Черниговской области; Нововасилевка, Чуйковка, Фотовыж Сумской области, а также Окип, Червоная Заря, Ветеринарное, Пыльная, Казачья Лопань, Огурцово, Гатище, Бочково, Бударки, Чугуновка на Харьковщине.

На Купянском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Берестового, успеха не имел. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Фиголовка, Двуречная, Масютовка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении Веселого. Нанес авиационные удары в районе Белогоровки Луганской области. Артиллерийские обстрелы претерпели Невское и Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Спорное и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в Ивановском районе. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Миньковка, Орехово-Василевка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении россияне нанесли авиационные удары в районах Авдеевки и Северного. Совершили артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новоалександровка, Керамик, Новокалиново, Авдеевка, Северное, Водяное, Уманское, Веселое, Карловка, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг производил безуспешные наступательные действия в районе Марьинки. В то же время осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Марьинка, Победа, Георгиевка, Курахово и Алексеевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационные удары в районах Пречистовки, Золотой Нивы и Макаровки Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Екатериновка, Богоявленка, Новомихайловка, Благодатное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Новоукраинка Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях враг продолжает вести оборонные действия, сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Нанес авиационные удары в районах н.п. Орехов, Новоданиловка, Работино Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы около 40 населенных пунктов. Среди них: Новодаровка, Левадное, Полтавка, Зализничное, Гуляйполе, Гуляйпольское, Чаривное, Белогорье, Орехов, Приморское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Дудчаны, Берислав, Веселое, Казацкое, Инженерное, Антоновка, Зеленовка, Белозерка, Днепровское, Кизомыс Херсонской области.

ВСУ за прошедшие сутки поразили 1 зенитный ракетный комплекс "Стрела", 3 района сосредоточения врага

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и уничтожила 1 зенитно-ракетный комплекс врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 зенитный ракетный комплекс "Стрела", 3 района сосредоточения личного состава и военной техники, 12 орудий на огневых позициях и 2 станции РЭБ противника.

Ситуация на оккупированных территориях

Россияне продолжают грабить местных жителей на оккупированных территориях.

"В дачном кооперативе между населенными пунктами Луговка и Фабричное российские военнослужащие массово грабят имущество и личные вещи из домов местных жителей", - говорится в сообщении.

  • Во время ночной атаки 24 июня россияне попали по Харькову и Днепру, в Киевской области сбито более 20 ракет, в столице есть погибшие, пострадавшие и разрушения
Новости
Украина
Россия
Днепр
Киевщина
Луганщина
Кривой Рог
военные силы Украины
Волинь
Херсонщина
Днепропетровщина
Черниговщина
Донетчина
оккупированные территории
Марьинка
Авдеевка
Запорожская область
Бахмут
Никополь
новости Киева
Харковщина
Военные новости
Читайте также:
Дмитро Медведєв
23 июня, 2023 пятница
Медведев назвал Дуду "польской мерзостью" и "г**ном" и пофантазировал о его четвертовании на Красной площади
Рівне-військкомати
23 июня, 2023 пятница
Скандал с главой одесского военкомата: в Раде инициировали проверки ТЦК по всей Украине
обстріл, ППО
23 июня, 2023 пятница
Ночная атака РФ в ночь на 23 июня: остатки сбитой ракеты упали в Хмельницком. Хронология событий
Киев
+23°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.61
    Покупка 36.61
    Продажа 37.38
  • EUR
    Покупка 40.18
    Продажа 41.13
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
24 июня
20:40
Live
Обновлено
Вагнеровцы останавливают движение на Москву и возвращаются на свои позиции по состоянию на 23 июня. Текстовый онлайн событий
20:06
"Готовьте бутылки с зажигательной смесью". РДК говорит, что у РФ впереди городские бои
20:03
ВСУ начали наступление еще на 6 направлениях
20:03
OPINION
Пригожин не остановит войну в Украине
19:50
Эксклюзив
Расстрел дальнобойными ракетами всей крымской группировки будет продолжаться, пока они не побегут оттуда, - Пионтковский
19:03
В Минск прилетели российские транспортники Ил-76. Пустые внутри, - Гаюн
18:46
Судьба Путина решится в течение 24 часов, - CNN
18:45
Объединенный Переходный Кабинет Беларуси
Белорусское оппозиционное правительство разрывает соглашения о Союзном государстве с РФ, членстве Беларуси в СНГ и ОДКБ
18:28
Блинкен провел беседы с союзниками из G7 и ЕС по вопросу ситуации в России
18:26
Медведев назвал действия Пригожина "срежиссированным госпереворотом"
18:09
Путин подписал закон о возможности призывать осужденных на службу
18:03
OPINION
Российский режим держится на эгоизме Путина
18:01
Светлана Тихановская
Беларусь должна закрыть границу с РФ и начать вывод российских войск, - Тихановская
18:00
Эксклюзив
Стремление ура-патриотов РФ – заработать на войне, – генерал Мусаев
17:55
МИД Беларуси заявил, что страна остается союзником России и разделяет цели и задачи войны в Украине
17:35
Турция готова внести свой вклад в разрешение ситуации в России, - Эрдоган
17:29
Силы обороны освободили территории возле Красногоровки Донецкой области, которые были оккупированы с 2014 года
17:16
Будьте готовы к решительным действиям, - Полк Калиновского обратился к белорусам
17:15
Бойцы РДК готовы помогать освобождать Россию от кровавого тирана, - командир Никитин
17:14
Путин просит Лукашенко помочь ему спецназовцами, - оппозиционер Цепкало
17:06
OPINION
Дмитрий Снегирев
Российские захватчики усилили штурмы на Лиманском и Купянском направлениях
16:54
Вагнеровцы заняли деревню в Липецкой области и продвигаются все ближе к Москве, - росСМИ
16:51
Эксклюзив
Как действовать во время ядерного удара или катастрофы на АЭС: советы эксперта
16:48
Самолет друга Путина миллиардера Ротенберга улетел в Азербайджан
16:38
Эксклюзив
Угрозы РФ относительно новых ударов по Украине - признание, что дела на фронте плохи, - генерал Мусаев
16:33
Хаос в Москве станет подарком для Украины на фоне контрнаступления, - CNN
16:30
Эксклюзив
Тайвань отстояла украинская армия: Блинкен и Си договорились перенести решение тайваньского вопроса еще на 40 лет, - Пионтковский
16:29
Обзор
Кто такие РДК и легион "Свобода России"
16:10
Дмитрий Кулеба
Кулеба обратился к миру в связи с мятежом внутри России
16:07
OPINION
Украина не станет "восточноевропейским Израилем"
15:58
Евгений Пригожин
Рядом с офисом Пригожина в Петербурге обнаружили автомобиль с почти 50 млн долларов наличными, - росСМИ
15:31
Эксклюзив
"Любые проблемы в тылу врага - на благо нашей победы", - Кулеба
15:20
Эксклюзив
Мятеж в исполнении "оркестрантов" Пригожина тщательно спланирован, - военный эксперт Селезнев
15:07
Латвия прекращает выдачу виз для россиян
15:03
Вагнеровцы взяли под контроль Воронеж, - Би-би-си
14:48
Москва готовится к осаде, - ГУР
14:35
В районах боев с вагнеровцами Роскомнадзор ограничит работу интернета
14:26
Обновлено
Путин отдал приказ вооруженным силам РФ нейтрализовать организаторов вооруженного мятежа. Пригожин ответил
14:18
В Украине ожидаются дожди и грозы, однако погода будет теплой: прогноз на 25 июня от Натальи Диденко
14:04
Эксклюзив
Пригожин готовит Z-быдло к идее неизбежного поражения и капитуляции, - Пионтковский
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV