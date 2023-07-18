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Россияне сосредотачивают основные силы на Купянском направлении и перебрасывают резервы под Бахмут.

18 июля, 2023 вторник
09:03
Война с Россией

На Купянском направлении российская армия сосредоточила свои основные усилия и продолжает наступление, а ВСУ держат оборону. Враг перебрасывает резервы на Бахмутское направление, чтобы остановить продвижение Сил обороны Украины

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

"Враг перебрасывает резервы на Бахмутское направление, пытаясь остановить наше продвижение. В то же время противник сосредоточил свои основные силы на Купянском направлении, где украинские воины держат оборону", - говорится в сообщении.

Сырский отметил, что Силы обороны продолжают выполнять задачи на Восточном направлении. По его словам, там ситуация сложная, но контролируемая.

"Продолжаем бороться. Победим", - подчеркнул командующий Сухопутными войсками ВСУ.

Также в Генеральном штабе ВСУ рассказали , что Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на трех ключевых направлениях – Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском. Наши военные закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

На направлениях Малая Токмачка – Новопокровка и Великая Новоселка – Урожайное ВСУ имели успех и закрепились на позициях.

В то же время на Бахмутском направлении наши войска продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут. Противник оказывает мощное сопротивление, применяет резервы, несет значительные потери. В том направлении продолжаются тяжелые бои.

Наступление русской армии на Купянском направлении

16 июля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила , что ситуация на востоке обострилась - враг два дня подряд активно наступает на Купянском направлении в Харьковской области.

Маляр отметила, что ВСУ на этом направлении находятся в обороне, идут ожесточенные бои, положение сторон меняется динамически по несколько раз в сутки.

17 июля депутат Харьковского областного совета Александр Скорик заявил, что российская армия продолжает вести контрнаступательные действия на Купянском направлении. По его словам, россияне контратакуют очень мощными силами, поэтому нашим защитникам сложно там держать оборону. К сожалению, с их стороны есть продвижение, и это подтверждает Генеральный штаб ВСУ.

Впоследствии переход армии РФ в наступление на Купянском направлении подтвердил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. Он отметил, что враг поставил цель разгромить украинские войска в районе Купянска и продолжить наступление в глубину наших боевых порядков.

Также в телеграмме Маляр рассказала, что Кремль после провала плана захватить Киев поставил своим военным задачу выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, а после успешного наступления ВСУ на Бахмут у них началась паника. По ее словам, россияне двинулись на Купянское направление, чтобы отвлечь внимание, как уже не раз поступало, но бесполезно.

В утреннем своде 18 июля Генштаб ВСУ отметил, что вражеская армия сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – за прошедшие сутки там произошло 36 боевых столкновений.

По данным Генштаба, на Купянском направлении украинские воины стойко удерживают оборону. Враг вел безрезультатные наступательные действия западнее Лимана Первого в Харьковской области.

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Донетчина
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Бахмут
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Контрнаступление ЗСУ
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