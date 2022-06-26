Россияне сообщают об "эвакуации" с предприятия "Азот" в оккупированном Северодонецке
Так называемый посол "ЛНР" в России сообщил, что силы сепаратистов эвакуировали более 250 человек, в том числе детей, с северодонецкого химического завода "Азот"
Об этом пишет российское издание РИА Новости.
"Посол ЛНР в РФ заявил, что боевики Народной милиции эвакуировали еще около 250 человек с территории комбината "Азот" в Северодонецке, в их числе маленькие дети", - говорится в сообщении.
Промышленная зона завода была последней частью Северодонецка, удерживаемой украинскими войсками.
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