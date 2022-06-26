Россияне сообщают об "эвакуации" с предприятия "Азот" в оккупированном Северодонецке

Об этом пишет российское издание РИА Новости.

"Посол ЛНР в РФ заявил, что боевики Народной милиции эвакуировали еще около 250 человек с территории комбината "Азот" в Северодонецке, в их числе маленькие дети", - говорится в сообщении.

Промышленная зона завода была последней частью Северодонецка, удерживаемой украинскими войсками.

21 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил , что на заводе "Азот" в Северодонецке находится 568 человек, среди которых 38 детей.

25 июня руководитель Северодонецкой городской военной администрации сообщил , что армия РФ полностью оккупировала город.

26 июня Михаил Мизинцев, возглавляющий координационный штаб России по гуманитарному реагированию в Украине, сообщил , что в Россию "эвакуировали" более 2 млн украинцев, среди них более 300 тыс. детей.

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