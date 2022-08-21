Россияне сообщают о работе ПВО в районе военного аэродрома у Севастополя
Вечером 21 августа российские "СМИ" писали, что Вооруженные Силы Украины попытались нанести удар по военному аэродрому "Бельбек" возле Севастополя в оккупированном Крыму, но сработала система ПВО
Об этом пишет российское изданиеТАСС.
"Вооруженные силы Украины предприняли попытку нанести удар по аэродрому Бельбек в Севастополе, система ПВО перехватила цели", - говорится в сообщении.
Информацию подтвердил оккупационный губернатор Севастополя Михаил Розвожаев и призвал местных жителей "меньше снимайте и публикуйте".
"Наши ПВО отработали очередные объекты на подходах к Бельбеку со стороны Евпатории. Просьба традиционная: всем сохранять спокойствие. И напоминаю: меньше снимайте и тем более выкладывайте видео с работой наших систем противовоздушной обороны. Если снимаете, то без привязки к местности ", – сказал оккупант.
Телеграм-каналы публикуют видео жителей Севастополя.
- Вечером 20 августа у побережья оккупированного Крыма, а именно населенного пункта Алупка, в море прогремели взрывы, также были видны вспышки.
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