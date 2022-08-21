Россияне сообщают о работе ПВО в районе военного аэродрома у Севастополя

Об этом пишет российское изданиеТАСС.

"Вооруженные силы Украины предприняли попытку нанести удар по аэродрому Бельбек в Севастополе, система ПВО перехватила цели", - говорится в сообщении.

Информацию подтвердил оккупационный губернатор Севастополя Михаил Розвожаев и призвал местных жителей "меньше снимайте и публикуйте".

"Наши ПВО отработали очередные объекты на подходах к Бельбеку со стороны Евпатории. Просьба традиционная: всем сохранять спокойствие. И напоминаю: меньше снимайте и тем более выкладывайте видео с работой наших систем противовоздушной обороны. Если снимаете, то без привязки к местности ", – сказал оккупант.

Телеграм-каналы публикуют видео жителей Севастополя.

Вечером 20 августа у побережья оккупированного Крыма, а именно населенного пункта Алупка, в море прогремели взрывы, также были видны вспышки.

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