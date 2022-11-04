Россияне сохраняют ракетное вооружение на территории Курской АЭС
Российские войска завозят ракеты к комплексу С-300 на территорию Курской АЭС и связанных с ней предприятий
Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.
ГУР получило информацию, что в конце октября представители ВС РФ транспортировали в подземные ангары "Курскатомэнергоремонта" ракеты в комплексы С-300. Там они хранятся и обслуживаются. Также отмечается, что в эти помещения прибывали гражданские грузовики с иранскими автомобильными номерами. О доставленных объектах пока ничего не известно.
"Не исключено, что этот объект повышенной опасности, непосредственно приближенный к Курской АЭС (город Курчатов), используется российскими ВС в военных целях. А именно для скрытого размещения и обслуживания боеприпасов к ракетному вооружению и иранским БПЛА. Не исключается наличие у указанных подземных хранилищах иранских баллистических ракет", - утверждают в ГУР МО Украины.
Главное управление разведки отмечает, что эта информация должна пройти тщательную проверку представителями соответствующих международных организаций, в первую очередь - МАГАТЭ.
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