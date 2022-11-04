Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

ГУР получило информацию, что в конце октября представители ВС РФ транспортировали в подземные ангары "Курскатомэнергоремонта" ракеты в комплексы С-300. Там они хранятся и обслуживаются. Также отмечается, что в эти помещения прибывали гражданские грузовики с иранскими автомобильными номерами. О доставленных объектах пока ничего не известно.

"Не исключено, что этот объект повышенной опасности, непосредственно приближенный к Курской АЭС (город Курчатов), используется российскими ВС в военных целях. А именно для скрытого размещения и обслуживания боеприпасов к ракетному вооружению и иранским БПЛА. Не исключается наличие у указанных подземных хранилищах иранских баллистических ракет", - утверждают в ГУР МО Украины.

Главное управление разведки отмечает, что эта информация должна пройти тщательную проверку представителями соответствующих международных организаций, в первую очередь - МАГАТЭ.

23 октября Кремль начал психологическую атаку, цель которой – обвинить Украину в создании "грязной бомбы". В РИА Новости вышел текст под названием: "Киевский режим готовит провокацию с "грязной бомбой" в Украине".

Институт изучения войны утверждает, что в цепочке российского ядерного шантажа следующим шагом может стать передача ЗАЭС в руководство Росатома.

3 ноября представители МАГАТЭ посетили ЗАЭС и опровергли утверждение России об изготовлении "грязной бомбы" на территории станции.

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