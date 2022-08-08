Россияне собрали наиболее боеспособные части, чтобы перебросить на Юг, но теряют Восток, - военный эксперт Киричевский
Эксперт Defense Express Иван Киричевский отметил, что успех россиян возле Углегорской ТЭС – это последнее вражеское продвижение на Востоке Украины
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Россияне перебросили с Востока на Юг не просто количественную массу своих войск – они собрали оттуда самые боеспособные части. Оставшиеся на Юге – это уже остаточный принцип. Россияне пытаются атаковать сразу на нескольких направлениях на Востоке Украины, но ВСУ успешно отбивают эти атаки. РФ планирует заставить ВСУ отказаться от освобождения Херсона, а затем перебросить силы на Восток и снова наступать. Но ВСУ не позволят армии РФ воплотить этот сценарий", - подчеркнул Киричевский.
- Оккупанты пытались вести штурмовые действия недалеко от Бахмута, Зайцево, Яковлевки и Вершины, наступали в направлениях Песков, Невельского и Авдеевки, но успеха не имели и отошли. В свою очередь ВСУ отразили наступательные действия врага в направлениях Марьинки, Шевченко и Верхнекаменского.
- Украинское войско "отработало огневой контроль", в результате чего есть новые попадания по Антоновскому и Каховскому мостам
- Украинское войско попало по двум опорным пунктам врага и складу с боеприпасами на Юге , а также уничтожило российскую технику и ликвидировало 24 рашистов
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