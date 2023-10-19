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Россияне собирают отпечатки пальцев жителей ВОТ: Центр нацсопротивления назвал цель

19 октября, 2023 четверг
17:23
Общество

На временно оккупированных территориях юга Украины российские захватчики провели рейд по селам, во время которого брали отпечатки пальцев у местных жителей

Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

"Оккупанты создают соответствующую базу, надеясь, что это им поможет побороть подполье", - объяснили в ЦНС.

"Дактилоскопию производили принудительно, и для этого в селах организовывали "собрания". При этом у селян требовали писать заявление на получение российского паспорта", - добавили там.

В Сопротивлении отметили, что таким образом враг надеется увеличить процент людей с гражданством РФ, поскольку имеющийся уровень паспортизации не удовлетворяет Кремль.

Что известно о принудительной паспортизации на ВОТ

Летом прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке приобретения российского гражданства для всех граждан Украины.

30 сентября 2022 года Путин, опираясь на результаты так называемого референдума на ВОТ, подписал "договоры" о вхождении в состав России самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", а также Херсонской и Запорожской областей.

2 октября 2022 г. он внес в госдуму законопроект о принятии в состав РФ четырех областей Украины.

Уже 5 октября прошлого года Путин подписал  законы о так называемом вхождении четырех областей Украины в состав России. Также он назначил Дениса Пушилина "исполняющим обязанности главы ДНР", а Леонида Пасечника - "исполняющим обязанности главы ЛНР". "Губернатором" Херсонщины стал Владимир Сальдо, а Запорожья – Евгений Балицкий. Поскольку оккупанты называют эти регионы российскими, они требуют от жителей брать паспорта РФ, но желающих это делать немного. Поэтому захватчики прибегают к угрозам, чтобы заставить людей брать российское гражданство. К примеру, оккупанты угрожают лишать родительских прав украинцев, чьи дети не оформят паспорта РФ.

Украина
Россия
Херсонщина
Война с Россией
оккупированные территории
окупанти
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