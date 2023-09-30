Россияне собирались превратить Харьков в блокадный Ленинград, - командир 92-й бригады Федосенко

Об этом он рассказал в первой части документального проекта Дмитрия Комарова "Год. Харьковщина".

По словам командира, россияне в начале вторжения имели преимущество в технике и личном составе. Потому они думали, что смогут быстро взять город штурмом, но украинские защитники не дали им этого сделать.

"По технике они нас превосходили раз в 20. По личному составу – раз в 10", - сказал Федосенко.

Он также подчеркнул, что россияне считали, что Харьков ждет "освобождения". Однако после первых боев оккупанты поняли, что "город будет драться".

"Они поняли, что Харьков – большой город, и просто так его не взять, и он подготовлен к штурму достаточно хорошо. По крайней мере, там люди настроены держаться до последнего дыхания. Поэтому они отказались брать Харьков штурмом и попытались блокировать его со всех сторон. Сделать что-то типа блокады Ленинграда во время Второй мировой войны", - подчеркнул командир.

В начале вторжения 90% украинской ПВО в Харьковской области было уничтожено

По словам начальника Сил обороны Харькова Сергея Мельника, после 24 февраля он связался с командиром бригады 32-го зенитно-ракетного полка, а тот сказал, что вся бригада почти уничтожена.

"Но у него остались ракеты С-300, их сумели поставить на боевое дежурство. Удалось сделать так, чтобы российская авиация не продолжала налеты на Харьков", - рассказал он.

Мельник заявил, что оккупанты знали точное расположение всех командных пунктов, поскольку они были построены еще во времена СССР.