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Россияне собирались превратить Харьков в блокадный Ленинград, - командир 92-й бригады Федосенко

30 сентября, 2023 суббота
14:33
Война с Россией

Командир 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Павел Федосенко рассказал о планах россиян по захвату Харькова в начале полномасштабного вторжения

Об этом он рассказал в первой части документального проекта Дмитрия Комарова "Год. Харьковщина".

По словам командира, россияне в начале вторжения имели преимущество в технике и личном составе. Потому они думали, что смогут быстро взять город штурмом, но украинские защитники не дали им этого сделать.

"По технике они нас превосходили раз в 20. По личному составу – раз в 10", - сказал Федосенко.

Он также подчеркнул, что россияне считали, что Харьков ждет "освобождения". Однако после первых боев оккупанты поняли, что "город будет драться".

"Они поняли, что Харьков – большой город, и просто так его не взять, и он подготовлен к штурму достаточно хорошо. По крайней мере, там люди настроены держаться до последнего дыхания. Поэтому они отказались брать Харьков штурмом и  попытались блокировать его со всех сторон. Сделать что-то типа блокады Ленинграда во время Второй мировой войны", - подчеркнул командир.

В начале вторжения 90% украинской ПВО в Харьковской области было уничтожено

По словам начальника Сил обороны Харькова Сергея Мельника, после 24 февраля он связался с командиром бригады 32-го зенитно-ракетного полка, а тот сказал, что вся бригада почти уничтожена.

"Но у него остались ракеты С-300, их сумели поставить на боевое дежурство. Удалось сделать так, чтобы российская авиация не продолжала налеты на Харьков", - рассказал он.

Мельник заявил, что оккупанты знали точное расположение всех командных пунктов, поскольку они были построены еще во времена СССР.

  • 23 сентября Центр нацсопротивления сообщал, что россияне планируют диверсии на границе с Харьковской и Сумской областями.
  • 25 сентября в Купянском районе Харьковской области наземная и воздушная разведки бригады "Стальная граница" обнаружили диверсантов, которые перешли границу и пытались закрепиться
  • Богдан Ткачук, депутат Харьковского районного совета, отметил , что с 26 сентября в Харькове проходит антитеррористическая операция, продолжаются проверки в городе, на блокпостах и трассах.
Украина
Харьков
російська армія
военные силы Украины
Харковщина
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