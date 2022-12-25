Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

Войска РФ не могут установить полный контроль над оккупированными территориями Украины, так что им приходится привозить дополнительные силы Росгвардии: "враг вынужден отвечать и тратить больше ресурсов".

В Бердянск прибыли 500 российских силовиков, они будут проводить патрулирование занятых населенных пунктов. Однако работа украинского подполья продолжается: как отмечают в ЦНС, недавно в Бердянске взорвали трансформаторную подстанцию, питавшую микрорайон Коса, где находятся мобилизационные подразделения врага.

Также сообщают о повреждениях российских агитационных билбордов в Мелитополе: 23 декабря их обрисовали черным красителем.

Напомним, ранее ЦНС сообщал, что на временно оккупированных районах Запорожской области россияне угрожают "национализировать" имущество украинцев.

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